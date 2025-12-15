خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل کاپیتان سابق لیورپول تقدیم به دیوگو ژوتا!

گل کاپیتان سابق لیورپول تقدیم به دیوگو ژوتا!
کد خبر : 1727896
لینک کوتاه کپی شد.

جوردن هندرسون، هافبک برنتفورد، پس از گلزنی در بازی برابر لیدز، گل اول خود را به "دیوگو ژوتا تقدیم کرد.

به گزارش ایلنا،  این بازی که روز یکشنبه به تساوی ۱-۱ انجامید، یادآور خاطرات تلخ از دست دادن ژوتا بود که در تابستان گذشته در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد.

هندرسون در دقیقه ۷۰ با یک شوت کم ارتفاع دروازه لیدز را باز کرد، اما ۱۲ دقیقه بعد، دومینیک کلاورت-لوین گل تساوی را برای لیدز به ثمر رساند. پس از گلزنی، هندرسون به یاد ژوتا، هم‌تیمی سابقش در لیورپول، حرکتی از جشن گل او را تقلید کرد. ژوتا و برادرش، آندره سیلوا، در یک تصادف رانندگی در اسپانیا جان باختند که این واقعه جامعه فوتبال را در غم و اندوه فرو برد.

مهاجم پرتغالی، یکی از طرفداران پروپاقرص بازی EA Sports FC بود و در مقطعی به رتبه اول در رده‌بندی تیم‌های اولتیمیت دست یافت. جشن گل معروف ژوتا نشستن به صورت چهارزانو و تظاهر به استفاده از کنترلر بازی بود که هندرسون نیز در این بازی آن را تکرار کرد.

پس از دریافت تشویق از سوی هواداران برنتفورد، هندرسون بر روی چمن استادیوم Gtech Community نشسته و گل خود را به ژوتا تقدیم کرد.

او در مصاحبه پس از بازی با اسکای اسپورتس گفت: "تازه تولد او [ژوتا] بود و ما هرگز او را فراموش نخواهیم کرد. ما واقعاً همیشه او را به یاد خواهیم داشت. می‌توانم تصور کنم که بچه‌ها در لیورپول چه احساسی دارند. او دوست خوبی بود. من گل‌های زیادی نمی‌زنم، بنابراین وقتی گل زدم، تصمیم گرفتم آن را به او تقدیم کنم."

هندرسون پس از ۱۸ ماه حضور در آژاکس، تابستان گذشته به لیگ برتر بازگشت و در این فصل به یکی از بازیکنان ثابت ترکیب برنتفورد تبدیل شده است. او در تمام ۱۶ بازی لیگ برنتفورد از زمان پیوستنش به این تیم حضور داشته و در ۱۴ بازی به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری