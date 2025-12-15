گل کاپیتان سابق لیورپول تقدیم به دیوگو ژوتا!

به گزارش ایلنا، این بازی که روز یکشنبه به تساوی ۱-۱ انجامید، یادآور خاطرات تلخ از دست دادن ژوتا بود که در تابستان گذشته در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد.

هندرسون در دقیقه ۷۰ با یک شوت کم ارتفاع دروازه لیدز را باز کرد، اما ۱۲ دقیقه بعد، دومینیک کلاورت-لوین گل تساوی را برای لیدز به ثمر رساند. پس از گلزنی، هندرسون به یاد ژوتا، هم‌تیمی سابقش در لیورپول، حرکتی از جشن گل او را تقلید کرد. ژوتا و برادرش، آندره سیلوا، در یک تصادف رانندگی در اسپانیا جان باختند که این واقعه جامعه فوتبال را در غم و اندوه فرو برد.

مهاجم پرتغالی، یکی از طرفداران پروپاقرص بازی EA Sports FC بود و در مقطعی به رتبه اول در رده‌بندی تیم‌های اولتیمیت دست یافت. جشن گل معروف ژوتا نشستن به صورت چهارزانو و تظاهر به استفاده از کنترلر بازی بود که هندرسون نیز در این بازی آن را تکرار کرد.

پس از دریافت تشویق از سوی هواداران برنتفورد، هندرسون بر روی چمن استادیوم Gtech Community نشسته و گل خود را به ژوتا تقدیم کرد.

او در مصاحبه پس از بازی با اسکای اسپورتس گفت: "تازه تولد او [ژوتا] بود و ما هرگز او را فراموش نخواهیم کرد. ما واقعاً همیشه او را به یاد خواهیم داشت. می‌توانم تصور کنم که بچه‌ها در لیورپول چه احساسی دارند. او دوست خوبی بود. من گل‌های زیادی نمی‌زنم، بنابراین وقتی گل زدم، تصمیم گرفتم آن را به او تقدیم کنم."

هندرسون پس از ۱۸ ماه حضور در آژاکس، تابستان گذشته به لیگ برتر بازگشت و در این فصل به یکی از بازیکنان ثابت ترکیب برنتفورد تبدیل شده است. او در تمام ۱۶ بازی لیگ برنتفورد از زمان پیوستنش به این تیم حضور داشته و در ۱۴ بازی به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفته است.

انتهای پیام/