بحران مالی بیسابقه در المپیک لیون
باشگاه المپیک لیون پس از اعلام زیان خالص ۲۰۱.۲ میلیون یورویی در فصل مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۴، با یکی از سختترین بحرانهای مالی تاریخ خود روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، المپیک لیون، باشگاه پرآوازه فوتبال فرانسه، با بحران مالی بیسابقهای روبهرو شده که آینده آن را تهدید میکند. گروه ایگل فوتبال، مالک کنونی، اعلام کرده که زیان خالص این باشگاه در فصل مالی ۲۵-۲۰۲۴ به ۲۰۱.۲ میلیون یورو رسیده است؛ رقمی که نسبت به زیان ۲۵.۱ میلیون یورویی فصل قبل، بیش از ۱۷۶ میلیون یورو افزایش نشان میدهد.
این کسری بزرگ نتیجه مدیریت ناکارآمد جان تکستور، مالک امریکایی سابق است که تابستان ۲۰۲۵ از ریاست باشگاه کنار گذاشته شد. در حال حاضر، باشگاه مجبور به فروش ستارههای خود و تمرکز بر جذب استعدادهای جوان و کمهزینه شده است.