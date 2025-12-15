خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض بازیکنان اوساسونا به یامال: اینطور بازی نکن

اعتراض بازیکنان اوساسونا به یامال: اینطور بازی نکن
کد خبر : 1727792
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان دیدار بارسلونا و اوساسونا، لامین یامال شب کم‌فروغی را پشت سر گذاشت و علاوه بر ناکامی در گل‌سازی، با اعتراض صریح بازیکنان میزبان به نحوه بازی و درخواست پنالتی‌اش روبه‌رو شد.

به گزارش ایلنا، در دیدار اخیر بارسلونا مقابل اوساسونا، لامین یامال، مهاجم بارسا روز موفقی نداشت و نتوانست در گلزنی یا پاس گل نقشی ایفا کند. در طول مسابقه، بازیکنان اوساسونا چندین بار به نحوه بازی او اعتراض کردند، به ویژه زمانی که یامال در محوطه جریمه زمین خورد و درخواست پنالتی کرد.

دوربین‌های موویستار لحظه‌ای را ثبت کردند که هراندو، یکی از بازیکنان اوساسونا، با صدایی بلند به یامال گفت: «لامین، این کار درست نیست… اینطوری بازی کردن شایسته نیست.»

برتونس، دیگر بازیکن میزبان نیز با کمک به او برای بلند شدن ادامه داد و تأکید کرد: «این کار را نکن، این طرز رفتار مناسب نیست.» یامال که در تلاش بود تا تمرکز خود را حفظ کند، تصمیم گرفت واکنشی نشان ندهد و به آرامی از صحنه دور شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری