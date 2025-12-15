اعتراض بازیکنان اوساسونا به یامال: اینطور بازی نکن

به گزارش ایلنا، در دیدار اخیر بارسلونا مقابل اوساسونا، لامین یامال، مهاجم بارسا روز موفقی نداشت و نتوانست در گلزنی یا پاس گل نقشی ایفا کند. در طول مسابقه، بازیکنان اوساسونا چندین بار به نحوه بازی او اعتراض کردند، به ویژه زمانی که یامال در محوطه جریمه زمین خورد و درخواست پنالتی کرد.

دوربین‌های موویستار لحظه‌ای را ثبت کردند که هراندو، یکی از بازیکنان اوساسونا، با صدایی بلند به یامال گفت: «لامین، این کار درست نیست… اینطوری بازی کردن شایسته نیست.»

برتونس، دیگر بازیکن میزبان نیز با کمک به او برای بلند شدن ادامه داد و تأکید کرد: «این کار را نکن، این طرز رفتار مناسب نیست.» یامال که در تلاش بود تا تمرکز خود را حفظ کند، تصمیم گرفت واکنشی نشان ندهد و به آرامی از صحنه دور شد.

