بازگشت بارسلونا به مسیر ثبات؛
فلیک و تیمی که دوباره بوی قهرمانی میدهد
بارسلونا پس از عبور از هفتههای سخت ابتدای فصل، حالا با بازگشت به نیوکمپ، اوجگیری دوباره ستارهها و ثبت پیروزیهای متوالی در لالیگا، نشانههای روشنی از ثبات و آمادگی برای دفاع از عنوان قهرمانی نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، درست مثل فصل گذشته که بارسلونا پس از یک نوامبر سخت و کابوسوار توانست با چند پیروزی متوالی در رقابتهای مختلف بر شرایط سخت میانه فصل غلبه کند، تیم فلیک این بار هم توانسته از روزهای سخت هفتههای گذشته خود فاصله بگیرد و در صورت تداوم همین روند باثبات، کار سختی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود نخواهد داشت.
از زمان بازگشت به ورزشگاه نیوکمپ، بارسلونا در هر پنج بازی خود به میزبانی این ورزشگاه تاریخی و بزرگ به پیروزی رسیده تا نشان دهد یکی از نقاط ضعف بزرگ تیم از سال ۲۰۲۳ تا به امروز، از دست دادن امتیاز ویژه میزبانی در نیوکمپ بوده است؛ حتی اگر میزبانی در این ورزشگاه با محدودیت حضور هواداران همراه باشد.
ثبات در لالیگا پس از شکست مقابل رئال در اولین الکلاسیکوی فصل، با هفت پیروزی متوالی بارسلونا را به تنهایی در صدر جدول لیگ قرار داده و تفاوت فرم فعلی دو باشگاه بزرگ اسپانیا، نشان میدهد که گاهی اوقات، الکلاسیکو چیزی جز یک بازی معمولی با سه امتیاز نیست و این ثبات در طول فصل است که قهرمان را در پایان بازیها تعیین میکند.
غیبت رافینیا در مقطع بزرگی از فصل، انرژی و توان خط حمله بارسلونا را کاهش داد اما او با بازگشت خود به ترکیب اصلی فلیک، بار دیگر خاطره نمایشهای درخشان خود در فصل گذشته را زنده کرده است. او با به ثمر رساندن هر دو گل تیمش در تقابل سخت با اوساسونا، آمار خود از زمان بازگشت به ترکیب تیم را به سه گل و یک پاس گل ارتقا داده و این شرایط نشان میدهد که چرا آمادگی او برای فلیک از نان شب نیز واجبتر است.
در کنار بازگشت رافینیا، بازگشت آماده پدری به ترکیب تیم هم شرایط خط میانی تیم را تغییر داده و با وجود نتایج سینوسی در لیگ قهرمانان اروپا، همچنان باید آنها را جزو تیمهای مدعی در هر سه جام بزرگ این فصل دانست. علاوه بر آن بارسلونا کمتر از یک ماه دیگر باید در عربستان از عنوان قهرمانی خود در سوپرجام هم دفاع کند و در صورت شکست دادن بیلبائو در نیمهنهایی، فرصت گرفتن انتقام شکست در اولین الکلاسیکوی فصل از رئال مادرید را خواهد داشت.
پس از پایان بازی، رسانههای اسپانیایی که در ایجاد تیترهای جنجالی و حاشیهساز دست کمی از انگلیسیها ندارند، بار دیگر از فلیک درباره شرایط همتای خود در رئال مادرید یعنی ژابی آلونسو سؤال کردند اما فلیک مطابق معمول، از این گفت که روی دیگر تیمها و شرایط آنها تمرکز نمیکند: «نمیخواهم درباره رقبا صحبت کنم. این سؤال مربوط به من نیست. اگر پیروزی ما باعث فشار روی رقیب میشود، مسأله خودشان است. ما باید به همین روند ادامه دهیم. تیم از نظر بدنی و فنی ریکاوری کرده، خوب بازی میکنیم و تقریباً همه بازیکنان در شرایط صددرصدی هستند. بقیه مسائل برای من اهمیتی ندارد.»
طبیعتاً با رسیدن به یک استاندارد مشخص و ثباتی که در ماه گذشته از بین رفته بود، فلیک و تیمش نیازی به توجه به نتایج و شرایط تیمهای رقیب ندارند و با ادامه همین روند، از عنوان قهرمانی خود دفاع خواهند کرد. با این حال بارساییها به خوبی میدانند که فصل طولانی و سختی با احتمال مصدومیت دوباره ستارگان در پیش است و شاید در این فصل مانند سال گذشته، دیگر صرف قهرمانی در لالیگا و کوپا دل ری، هواداران را راضی نکند.