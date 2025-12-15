خبرگزاری کار ایران
بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ رکورد زد

افزایش دوباره قیمت بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده این رقابت‌ها به یکی از گران‌ترین رویدادهای تاریخ فوتبال تبدیل شود.

به گزارش ایلنا،  قیمت بلیت‌های جام جهانی 2026 که اخیراً دوباره افزایش یافته، همه پیش‌بینی‌ها در مورد گران بودن را پشت‌سر گذاشته و تنها با بلیت‌های سوپر بول و لیگ ملی فوتبال امریکا (NFL) قابل مقایسه است. قیمت‌های بلیت این دوره از مسابقات که پیش از این در ماه‌های گذشته تغییر کرده، اکنون به سطحی رسیده‌اند که برخی بلیت‌ها هزاران دلار قیمت دارند.

ابتدا در سال 2018، مقامات امریکای شمالی برآورد کرده بودند که بلیت‌های مرحله گروهی بین 21 تا 323 دلار و بلیت فینال بین 128 تا 1550 دلار خواهد بود، اما حالا ارزان‌ترین بلیت فینال با قیمت 4185 دلار به فروش می‌رسد که این تغییرات به دلیل استراتژی قیمتگذاری متغیر فیفا بوده است.

این افزایش قیمت‌ها باعث شده که فینال جام جهانی 2026 به یکی از گران‌ترین مسابقات تاریخ فوتبال تبدیل شود. بلیت‌های آن حتی از فینال جام جهانی 2022، فینال‌های لیگ قهرمانان اروپا و بازی‌های المپیک 2024 پاریس هم گران‌تر شده است. با مقایسه با قیمت بلیت‌های سوپر بول که در آنها نیز قیمت‌ها از 950 تا 7500 دلار متغیر است، بلیت‌های جام جهانی اکنون در برخی بخش‌ها حتی از آنها گران‌تر شده‌اند.

در مقایسه با سایر رقابت‌های ورزشی مانند لیگ‌های اروپایی و المپیک، بلیت‌های جام جهانی 2026، به ویژه برای بازی‌های نهایی، به طور چشمگیری گران‌تر هستند. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده تغییرات جدید در سیاست‌های فیفا است که به تطابق با استانداردهای بازار در کشورهای میزبان مانند امریکا و کانادا پرداخته است.

