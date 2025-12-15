زنگ خطر بحران دفاعی برای آرتتا
برد آرسنال مقابل ولورهمپتون اگرچه سه امتیاز ارزشمند را به همراه داشت، اما مصدومیت بن وایت و کمبود شدید مدافعان، بار دیگر عمق بحران خط دفاعی توپچیها را آشکار کرد و آرتتا را با یک چالش جدی روبهرو ساخت.
به گزارش ایلنا، پیروزی دشوار آرسنال برابر ولورهمپتون با نتیجه ۲-۱، نه تنها سه امتیاز ارزشمند را برای این تیم به ارمغان آورد، بلکه زنگ خطری جدی را درباره عمق بحران دفاعی توپچیها به صدا درآورد. مصدومیت بن وایت، بازیکن کلیدی خط دفاعی در نیمه اول بازی، آخرین ضربه به دفاع آسیبپذیر آرسنال بود.
پیش از این بازی، آرسنال بدون مدافعان میانی گابریل ماگالایس و کریستین ماسکرا و به دلیل محرومیت ریکاردو کالافیوری به میدان رفته بود. مصدومیت وایت، میکل آرتتا را مجبور کرد تا کل خط دفاع چهارنفره را در طول مسابقه بازسازی کند و از بازیکنان جوانی مانند مایلز لوییس-سکلی استفاده کند. این در حالی است که بازیکنان کلیدی دیگری مانند ویلیام سالیبا و یورین تیمبر نیز خود سابقه مصدومیتهای تازه را دارند و بازی دادن اجباری به آنها ریسکی جدی محسوب میشود.
این کمبود شدید عمق در ترکیب دفاعی، به وضوح در عملکرد تیم تأثیر منفی گذاشت. نمایش آرسنال در برابر تیم انتهای جدولی ولورهمپتون، با بازی کند، آهسته و دفاع پراشتباه همراه بود و آنها به سختی موفق به حفظ برتری شدند. با ورود به فشردهترین دوره مسابقات فصل، خطر فرسودگی و مصدومیتهای بیشتر برای بازیکنان کلیدی وجود دارد.
اکنون به نظر میرسد میکل آرتتا، حتی با وجود پیروزی، چارهای جز بررسی جدی گزینههای تقویت خط دفاع در بازار نقل و انتقالات ژانویه ندارد. اگر منابع مالی اجازه دهد آندریا برتا، مدیر ورزشی آرسنال، احتمالاً باید به دنبال یافتن مدافعان جدیدی باشد تا از بار فشار روی بازیکنان موجود کاسته و از تداوم رقابتهای این تیم در دو جبهه لیگ برتر و لیگ قهرمانان اطمینان حاصل کند. این پیروزی سخت اما مهم، پرده از یک چالش استراتژیک بزرگ برای آرسنال برداشت.