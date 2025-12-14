خبرگزاری کار ایران
جباری: جایگاه فعلی مس رفسنجان واقعی نیست
سرمربی مس رفسنجان در نشست خبری پیش از دیدار با گل‌گهر سیرجان گفت شناختش از تیم کامل‌تر شده و تأکید کرد بازیکنان این تیم کیفیت بالاتری نسبت به جایگاه فعلی‌شان در جدول دارند.

به گزارش ایلنا،  مجتبی جباری، سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر  گل‌گهر سیرجان گفت: تمام بازی‌های فصل برای ما بسیار مهم و حساس است، به‌خصوص با توجه به شرایطی که در جدول داریم.

او ادامه داد: در این مدت شناخت من از تیم خیلی بهتر و تقریباً کامل شده است؛ هم از نظر کیفیت بازیکنان و هم از نظر پست‌هایی که می‌توانند در آن بازی کنند. عملکرد تیم مقابل فولاد و تمریناتی که پشت سر گذاشتیم، برای من بسیار امیدوارکننده بود. بازیکنان توانمندی در اختیار داریم که به خود من ثابت کردند جایگاه فعلی تیم در جدول، جایگاه واقعی مس رفسنجان نیست.

سرمربی مس رفسنجان با اشاره به دیدار پیش‌رو تأکید کرد: بازی سختی مقابل گل‌گهر داریم. این تیم بازیکنان باکیفیتی دارد و از کادر فنی خوبی هم بهره می‌برد. امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب و باکیفیت باشیم و البته نتیجه هم به نفع ما رقم بخورد.

جباری درباره تجربه نخست خود روی نیمکت مس رفسنجان گفت: در بازی اول نگرانی‌هایی داشتم، چون شناخت دقیقی از کیفیت بازیکنان نداشتم، اما حالا از انتخابم راضی هستم و می‌دانم می‌توانیم فوتبال خوبی ارائه دهیم؛ فوتبالی که امیدوارم با نتیجه هم همراه باشد.

او در ادامه با اشاره به شرایط مدیریتی و نقل‌وانتقالاتی باشگاه گفت: ذهنیت بازیکنان مثبت است و حمایت مدیریت را داریم. مسئولان باشگاه کاملاً در جریان شرایط تیم هستند و تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر تیم تقویت شود. طبق قول‌هایی که داده شده، امیدواریم همین هفته پنجره نقل‌وانتقالات باز شود تا در پست‌هایی که نیاز داریم بازیکن جذب کنیم.

جباری افزود: بعد از تقویت تیم، شرایط می‌تواند کاملاً متفاوت شود. در نیم‌فصل هم فرصت خواهیم داشت روی مسائل تاکتیکی و بدنی کار کنیم و به یک شکل جدید از تیم برسیم.

سرمربی مس رفسنجان در پایان تأکید کرد: از نظر اخلاقی، همدلی و فنی، بازیکنان عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. با توجه به زمان محدودی که در اختیار داشتیم، روی نقاط ضعف و قوت کار کردیم و سعی کردم انتظاراتم منطقی باشد و قدم‌به‌قدم یک روند رو به جلو را شروع کنیم.

او گفت: بازیکنان باور کرده‌اند کیفیت بالایی دارند و می‌توانند فوتبال خوبی ارائه دهند. فقط نیاز داریم کمی هم شانس فوتبالی با ما همراه باشد. یکی دو برد می‌تواند شرایط تیم را کاملاً تغییر دهد. وقتی مسئولیت تیمی را در این جایگاه قبول می‌کنم، حتماً به بهبود شرایط و رسیدن به جایگاهی بهتر در جدول اعتقاد دارم و حالا با اطمینان بیشتری این را می‌گویم.

