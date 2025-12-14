اسکوچیچ: اگر چمن یادگار مناسب باشد، جای دیگری بازی نمیکنیم
سرمربی تراکتور تبریز پس از پیروزی دو بر یک مقابل پیکان، با تمجید از عملکرد بازیکنان و حمایت هواداران، از شرایط زمین بنیاندیزل انتقاد کرد و تأکید داشت محل برگزاری دیدار حساس برابر پرسپولیس را پس از بازدید شخصی از ورزشگاه یادگار امام مشخص خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ پس از برتری تراکتور مقابل پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر، این پیروزی را به بازیکنان، اعضای تیم و هواداران تبریک گفت و حضور هواداران زن در ورزشگاه را عامل مهمی در افزایش انرژی تیم دانست.
صحبتهای دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور پس از دیدار با پیکان:
برد را به همه تبریک میگویم
این پیروزی را به بازیکنانم، اعضای تیم و همه کسانی که تراکتور را دوست دارند تبریک میگویم. هواداران خانمی که امروز در ورزشگاه بودند، انرژی فوقالعادهای به تیم دادند؛ واقعاً نمره ۱۰ از ۱۰ میگیرند و از آنها تشکر میکنم.
بازی در این زمین واقعاً سخت است
بازی کردن روی این چمن آسان نیست. زمین هم سفت است و هم کمی لیز. با این حال تیم من جنگنده بازی کرد، خوب پرس کرد و بازیکنانم هر کاری که لازم بود انجام دادند. با وجود همه سختیها به چیزی که میخواستیم رسیدیم.
بزرگترین حریف ما توپ و زمین بود
پیکان تیم خوبی است و جنگنده بازی کرد. کسانی که فوتبال را بفهمند میدانند امروز بزرگترین حریف ما اول زمین و توپ بود و بعد پیکان. دفاع کردن روی چنین زمینی بسیار سخت است. پیکان تیم قابل احترامی است و مقابل پرسپولیس هم نشان داد کیفیت دارد.
اینجا زمین تمرین است، نه مسابقه
این ورزشگاه زمین تمرینی ماست. برای تمرین میشود روی این چمن حساب کرد، اما برای بازی نه. بازی کردن در این زمین خستهکننده است و احتمال مصدومیت را بالا میبرد. مسئولان چمن زحمت میکشند اما هم تمرین و هم مسابقه در این شرایط درست نیست.
خودم باید چمن یادگار را ببینم
فردا صبح شخصاً به ورزشگاه یادگار امام میروم. تا خودم زمین را نبینم، هیچ تصمیمی نمیگیرم. اگر شرایط چمن خوب باشد، دوست دارم بازی با پرسپولیس را در یک ورزشگاه پر و صد هزار نفری برگزار کنیم. اگر زمین مناسب باشد، اصلاً راضی نمیشوم در جای دیگری بازی کنیم.
ما تیمی هستیم که روی زمین فوتبال بازی میکنیم
سبک ما بازی روی زمین است، اما این نوع چمن کار را برای ما سخت میکند و مجبور میشویم مدام با توپ کلنجار برویم. امیدوارم شرایطی فراهم شود که بتوانیم فوتبال واقعیمان را ارائه بدهیم.