واکنش جدید خداداد عزیزی بعد از کلمات رکیک

به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی گفت: در دیدارهای قبلی هم شانس پیروزی داشتیم اما از موقعیت‌ها به‌درستی استفاده نکردیم و همین مسئله باعث شد امتیازهای مهمی را از دست بدهیم. در بازی اخیر با وجود اینکه یک گل عقب افتادیم، توانستیم برگردیم و برنده شویم و به نظرم این نشان می‌دهد تیم دوباره به شرایط مطلوب نزدیک شده است. وقتی تیم بعد از عقب افتادن واکنش مثبت نشان می‌دهد، یعنی از نظر ذهنی شرایط بازیکنان بهتر شده است. از لحاظ روحی هم به این برد احتیاج داشتیم چون چند هفته درگیر تساوی شده بودیم و خارج شدن از آن فضا همیشه کار ساده‌ای نیست

وی افزود: حضورم روی نیمکت با مجوز انجام شد و هیچ دستور موقتی برای محرومیتم صادر نشده بود. برخی افراد بدون وجود رأی رسمی، درباره محرومیت و جریمه من صحبت کردند. من نه احضار شدم و نه رأی مکتوبی به دستم رسید و طبیعی است در چنین فضایی سوءبرداشت‌هایی شکل بگیرد.

عزیزی ادامه داد: ۳۷ سال است در فوتبال حضور دارم و همیشه تلاش کرده‌ام نظرم را صریح بیان کنم؛ همین مسئله بارها برایم حاشیه ایجاد کرده و در بعضی موارد خودم هم در شکل‌گیری این فضا نقش داشته‌ام. درباره اتفاقی که در برنامه زنده رخ داد، دنبال توجیه نیستم. حرفی رو به دوربین نزدم و در حال گفت‌وگویی آرام بودم، اما همان بخش به‌صورت انتخابی و گسترده بازنشر شد.

او افزود: به من گفته شد برخی خانواده‌ها و کودکان آن صحنه را از تلویزیون یا فضای مجازی دیده‌اند. مسئولیت این موضوع را می‌پذیرم و از همه خانواده‌هایی که ناراحت شدند عذرخواهی می‌کنم. از کودکان هم بابت دیدن آن تصاویر پوزش می‌خواهم و امیدوارم این عذرخواهی پذیرفته شود. خودم هم معتقدم بیان آن جمله در فضای برنامه زنده تصمیم درستی نبود.

وی صحبت های خود را اینگونه ادامه داد: بعد از بازی و در شرایطی که تیم تحت فشار قرار داشت، روی یک موضوع خاص اصرار شد و در نهایت واکنش من احساسی بود. از عذرخواهی کردن هراسی ندارم، همان‌طور که از دفاع و جنگیدن برای تراکتور هم نمی‌ترسم. وقتی تیم تراکتور تحت فشار است، من هم همان فشار را حس می‌کنم. در فوتبال ما الفاظ ناپسند زیادی رد و بدل می‌شود اما اغلب بازنشر نمی‌شود و این به یک معضل جدی تبدیل شده است.

خداداد عزیزی درمورد حاشیه اخیر گفت: جمله‌ای که مطرح شد خطاب به فردی بود که خودش مسئولیت صدور دستور حمله به ایران را پذیرفته بود و در همان مقطع شهر تبریز هم آسیب دید. ۳۷ سال در فوتبال حضور داشته‌ام؛ از ابومسلم شروع کردم و گلی که به استرالیا زدم، هرچقدر هم درباره‌اش گفته شود، باعث شادی میلیون‌ها ایرانی شد. شاید آن گل شانسی بود، اما قسمت این بود که به نام من ثبت شود.

وی ادامه داد: در طول این سال‌ها در تیم‌ها و کشور‌های مختلف بازی کردم و حالا حدود ۱۰ ماه است در تبریز زندگی می‌کنم. همه در قهرمانی فصل گذشته نقش داشتند و سهم من شاید ناچیز بوده، اما با افتخار می‌گویم افتخار امروز من کنار تراکتور بودن است. محبت هواداران تبریزی برایم بسیار ارزشمند است و حتی اگر روزی از اینجا بروم، به این دوره از زندگی‌ام افتخار خواهم کرد.

او در پایان تاکید کرد: اگر عده‌ای تصور می‌کنند با فضاسازی می‌توانند من را از تراکتور دور کنند، اشتباه می‌کنند. از کودکی برای زندگی جنگیده‌ام و اینجا هم تا زمانی که توان داشته باشم برای تراکتور می‌جنگم و کنار هواداران می‌مانم. تراکتور به یک قطب جدی در فوتبال ایران تبدیل شده و لیاقت قهرمانی دارد. حتی اگر محروم شوم یا فشارها ادامه داشته باشد، عقب‌نشینی نمی‌کنم و کنار این تیم و مردم تبریز خواهم ماند.

انتهای پیام/