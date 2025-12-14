خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بعد از درخشش حامد لک

غیر رسمی: گلر ملی پوش سرخ ها در آستانه جدایی

غیر رسمی: گلر ملی پوش سرخ ها در آستانه جدایی
کد خبر : 1727623
لینک کوتاه کپی شد.

اتکیر یوسوپوف، دروازه‌بان ازبکستانی فولاد خوزستان که فصل را با امیدهای زیادی آغاز کرده بود، پس از مصدومیت طولانی‌مدت و تغییر معادلات در خط دروازه این تیم، در آستانه جدایی از جمع سرخ‌پوشان اهوازی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا،  یوسوپوف که دومین فصل حضور خود در فولاد را با انگیزه بالا آغاز کرده بود، خیلی زود با یک بدشانسی بزرگ مواجه شد. این دروازه‌بان در ابتدای فصل و در جریان یکی از دیدارهای تیم ملی ازبکستان دچار مصدومیت شد؛ اتفاقی که باعث شد بخش قابل توجهی از نیم‌فصل نخست را از دست بدهد و عملاً فرصت حضور در ترکیب فولاد را پیدا نکند.

در غیاب این گلر ازبکستانی، فولاد تصمیم گرفت فصل را با حامد لک به‌عنوان دروازه‌بان اصلی آغاز کند و در ادامه نیز محسن فروزان را به‌عنوان گلر ذخیره به خدمت گرفت. این تغییرات، جایگاه یوسوپوف را در ساختار تیمی فولاد به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و مسیر بازگشت او به ترکیب را پیچیده‌تر از قبل ساخت.

اگرچه یوسوپوف پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در هفته‌های اخیر بار دیگر در تمرینات فولاد حاضر شد و همراه تیم تمرین کرد، اما شرایط فنی و ترکیب دروازه‌بان‌ها به شکلی پیش رفت که ادامه این همکاری برای دو طرف منطقی به نظر نمی‌رسید.

بر اساس شنیده‌ها، این دروازه‌بان امروز با باشگاه فولاد برای جدایی به توافق رسیده است؛ هرچند تا این لحظه، باشگاه فولاد به‌صورت رسمی خبری درباره قطع همکاری با یوسوپوف منتشر نکرده است. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد این جدایی تقریباً قطعی است و تنها اعلام رسمی باشگاه باقی مانده است.

حضور هم‌زمان حامد لک و محسن فروزان در فهرست فولاد، عملاً فضایی برای ادامه فعالیت یوسوپوف باقی نگذاشته و ادامه این وضعیت، بیش از آنکه سودی برای طرفین داشته باشد، به بلاتکلیفی طولانی منجر می‌شد. حالا باید دید مقصد بعدی این دروازه‌بان ازبکستانی در سال منتهی به جام جهانی چه خواهد بود و آیا او می‌تواند بار دیگر به شرایط ایده‌آل خود بازگردد یا خیر.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری