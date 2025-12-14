غیر رسمی: گلر ملی پوش سرخ ها در آستانه جدایی

به گزارش ایلنا، یوسوپوف که دومین فصل حضور خود در فولاد را با انگیزه بالا آغاز کرده بود، خیلی زود با یک بدشانسی بزرگ مواجه شد. این دروازه‌بان در ابتدای فصل و در جریان یکی از دیدارهای تیم ملی ازبکستان دچار مصدومیت شد؛ اتفاقی که باعث شد بخش قابل توجهی از نیم‌فصل نخست را از دست بدهد و عملاً فرصت حضور در ترکیب فولاد را پیدا نکند.

در غیاب این گلر ازبکستانی، فولاد تصمیم گرفت فصل را با حامد لک به‌عنوان دروازه‌بان اصلی آغاز کند و در ادامه نیز محسن فروزان را به‌عنوان گلر ذخیره به خدمت گرفت. این تغییرات، جایگاه یوسوپوف را در ساختار تیمی فولاد به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و مسیر بازگشت او به ترکیب را پیچیده‌تر از قبل ساخت.

اگرچه یوسوپوف پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در هفته‌های اخیر بار دیگر در تمرینات فولاد حاضر شد و همراه تیم تمرین کرد، اما شرایط فنی و ترکیب دروازه‌بان‌ها به شکلی پیش رفت که ادامه این همکاری برای دو طرف منطقی به نظر نمی‌رسید.

بر اساس شنیده‌ها، این دروازه‌بان امروز با باشگاه فولاد برای جدایی به توافق رسیده است؛ هرچند تا این لحظه، باشگاه فولاد به‌صورت رسمی خبری درباره قطع همکاری با یوسوپوف منتشر نکرده است. با این حال، شواهد موجود نشان می‌دهد این جدایی تقریباً قطعی است و تنها اعلام رسمی باشگاه باقی مانده است.

حضور هم‌زمان حامد لک و محسن فروزان در فهرست فولاد، عملاً فضایی برای ادامه فعالیت یوسوپوف باقی نگذاشته و ادامه این وضعیت، بیش از آنکه سودی برای طرفین داشته باشد، به بلاتکلیفی طولانی منجر می‌شد. حالا باید دید مقصد بعدی این دروازه‌بان ازبکستانی در سال منتهی به جام جهانی چه خواهد بود و آیا او می‌تواند بار دیگر به شرایط ایده‌آل خود بازگردد یا خیر.

