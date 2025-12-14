وداع جان سینا با کشتی نمایشی همزمان با شکست بزرگ!

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، در کشتی حرفه‌ای یک قانون نانوشته وجود دارد: اغلب کشتی‌گیران، مسابقه خداحافظی خود را با شکست به پایان می‌رسانند؛ نوعی انتقال نمادین مشعل به نسل بعد! بامداد شنبه نیز این سنت بار دیگر تکرار شد و گونتر، کشتی‌گیر اتریشی، با پیروزی مقابل جان سینا به دوران حرفه‌ای این ستاره اهل ماساچوست پایان داد.

این مسابقه که به‌عنوان یکی از دیدارهای کلاسیک WWE توصیف شد، پیامی روشن برای دیگر کشتی‌گیران رختکن داشت؛ گونتر با این برد اعلام کرد که نه‌تنها یک قهرمان فعلی، بلکه چهره‌ای ماندگار در تاریخ این رشته است. او در فاصله‌ای کمتر از شش ماه، به دوران حرفه‌ای دو ابرستاره بزرگ کشتی حرفه‌ای، یعنی گلدبرگ و جان سینا، پایان داد.

زمان و مکان این خداحافظی، دقیق و حساب‌شده انتخاب شده بود. جان سینا در طول ۲۳ سال فعالیت حرفه‌ای خود، با وجود مصدومیت‌های مقطعی و غیبت‌هایی به‌دلیل حضور در پروژه‌های سینمایی، همواره تلاش کرد دست‌کم سالی یک‌بار روی رینگ حاضر شود. او هرگز علاقه‌ای به نقش کشتی‌گیر پاره‌وقت نداشت و از همان ابتدا می‌دانست روزی که تصمیم به ترک رینگ بگیرد، این تصمیم قطعی و همیشگی خواهد بود؛ تصمیمی که سرانجام در شبی احساسی در واشنگتن عملی شد.

هرچند نتیجه مسابقه تا حدی قابل پیش‌بینی بود، اما جایگاه و عظمت جان سینا باعث شد در بخش‌هایی از دیدار، قهرمان ۱۷ دوره جهان تا آستانه پیروزی پیش برود؛ اتفاقی که در نهایت رخ نداد. رویارویی با گونتر، به‌گفته کارشناسان، شبیه مبارزه با یک «دیوار آجری» است.

در پایان مسابقه، دو کشتی‌گیر در فینالی پرهیجان و پرفشار به مصاف هم رفتند؛ فینالی که می‌توانست هر حریفی را از پای درآورد. در نهایت، گونتر با اجرای یکی از فنون تسلیم شاخص خود، جان سینا را وادار به تسلیم کرد تا این پیروزی تاریخی به نام او ثبت شود.

پس از مسابقه، صحنه‌ای احساسی در اطراف رینگ شکل گرفت. جان سینا با چشمانی اشک‌آلود در مرکز توجه بود و جمعی از مهمانان ویژه وارد محوطه شدند؛ از جمله کودی رودز، قهرمان فعلی WWE، و سی‌ام پانک، قهرمان سنگین‌وزن جهان، که کمربندهای خود را به نشانه احترام به سینا تقدیم کردند. آخرین تصویر جان سینا در رینگ WWE، تصویری بود با کمربندهایی بر دوش؛ نمادی از سال‌ها اعتبار، احترام و جایگاهی که او طی ۲۳ سال با افتخار به همراه داشت.

انتهای پیام/