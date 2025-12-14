جدایی ناگهانی: اندونگ قراردادش با استقلال را فسخ کرد!
دیدیه اندونگ، هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال، ساعاتی پیش از خروج از ایران برای حضور در اردوی تیم ملی کشورش، با ارسال نامهای رسمی به باشگاه استقلال، قرارداد خود را بهصورت یکطرفه فسخ کرد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که دیدیه اندونگ قرار بود بامداد فردا تهران را به مقصد اردوی تیم ملی گابن ترک کند تا خود را برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آفریقا آماده کند، این بازیکن در اقدامی غیرمنتظره، قراردادش با باشگاه استقلال را به شکل یکطرفه خاتمه داد!
اندونگ در نامه ارسالی خود به باشگاه استقلال، دلیل فسخ قرارداد را «قصور باشگاه در اخذ اقامت معتبر و پروانه کار قانونی برای حضور و فعالیت در ایران» عنوان کرده است و این موضوع به گفته این بازیکن، شرایط ادامه همکاری را برای او غیرممکن کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که اندونگ طی هفتههای اخیر یکی از بازیکنان حاضر در فهرست استقلال بوده و برنامهریزی کرده بود پس از پایان جام ملتهای آفریقا، به جمع آبیپوشان بازگردد. با این حال، فسخ ناگهانی قرارداد، آینده همکاری او با استقلال را در هالهای از ابهام قرار داده است.
تاکنون باشگاه استقلال واکنش رسمی نسبت به این موضوع نداشته و مشخص نیست مدیران این باشگاه چه موضعی در قبال فسخ یکطرفه قرارداد این هافبک گابنی اتخاذ خواهند کرد. انتظار میرود در ساعات آینده، جزئیات بیشتری از این پرونده و واکنش رسمی باشگاه منتشر شود.