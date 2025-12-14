گلمحمدی: بهدنبال یک بازی باکیفیت مقابل سپاهان هستیم
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با تأکید بر اهمیت دیدار پیشرو مقابل سپاهان، اعلام کرد تیمش با وجود مصدومیتها و محدودیتهای موجود، با تمرکز بالا و رویکردی هجومی به دنبال کسب نتیجه مطلوب در این مسابقه است.
به گزارش ایلنا، یحیی گلمحمدی در نشست خبری پیش از دیدار فولاد و سپاهان، این مسابقه را برای هر دو تیم مهم توصیف کرد و گفت: با توجه به میزبانی فولاد و حضور پرشور هواداران، امیدواریم بازی باکیفیتی ارائه دهیم و به امتیاز برسیم. این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.
او با تمجید از حریف افزود: سپاهان تیمی پرمهره با کادر فنی توانمند و ساختار حرفهای است. هر دو باشگاه فولاد و سپاهان جزو حرفهایترین مجموعههای فوتبال ایران به شمار میروند و همین موضوع، حساسیت بازی را بیشتر میکند.
سرمربی فولاد با اشاره به جنبه فنی مسابقه اظهار کرد: مطمئنم با توجه به کیفیت بازیکنان دو تیم، شاهد یک بازی جذاب خواهیم بود. هر دو تیم به دنبال فوتبال بازی کردن هستند و هدف ما در این مسابقه، کسب پیروزی است.
گلمحمدی درباره شرایط تیمش گفت: سبک بازی فولاد مبتنی بر فوتبال هجومی است و این یک فرهنگ مثبت در تیم محسوب میشود. البته با توجه به مصدومیتها و محرومیتهایی که داریم، شرایط برای ما ساده نیست. در روزهای اخیر بیشتر تمرکزمان روی ریکاوری بوده، اما بازیکنان از نظر ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند و با احترام کامل به سپاهان، امیدوارم فردا روز خوبی برای فولاد باشد.
او در ادامه به بحث استفاده از ارسالهای بلند پرداخت و تأکید کرد: این تصور که تنها با توپهای بلند میتوان به نتیجه رسید، تحلیل دقیقی نیست. بسته به شرایط فنی و حریف، ممکن است از این روش هم استفاده کنیم، اما اساس کار ما بازیسازی و حفظ ساختار تیمی است.
سرمربی فولاد در پایان به نقش بازیکنان جوان اشاره کرد و گفت: در مقطع فعلی، جوانان میتوانند کمک بزرگی به تیم باشند و آکادمی فولاد نیز پشتوانه خوبی برای ما بوده است. باید در زمان مناسب به این بازیکنان اعتماد کرد و خودشان هم با تمرکز بیشتر، از فرصتهایی که به دست میآورند بهترین استفاده را ببرند.