خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

اعلام ترکیب آلومینیوم مقابل پرسپولیس

اعلام ترکیب آلومینیوم مقابل پرسپولیس
کد خبر : 1727543
لینک کوتاه کپی شد.

سید مجتبی حسینی اسامی شاگردانش برای دیدار امروز مقابل پرسپولیس را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی که در دور برگشت دو فصل قبل در دو تقابل لیگ برتر و جام حذفی موفق به کسب دو پیروزی مقابل پرسپولیس با هدایت اوسمار ویرا شد، امروز هم امیدوار به گرفتن نتیجه در دیدار خارج از خانه امروز در جدال با سرخ پوشان است.

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری 11 بازیکنی هستند که در ترکیب آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس قرار گرفتند.

ترکیب اولیه آلومینیوم در مسابقه امروز نسبت به دیدار اخیرش مقابل سپاهان فقط یک تغییر در خط حمله داشته که رحمان جعفری جانشین رضا مرزبان شده و امید اصلی گلزنی ایرالکو است.

امیرمحمد هوشمند، مدافع آلومینیوم علی‌رغم مصدومیتی که در دیدار با سپاهان دچار آن شد، به بازی مقابل پرسپولیس رسیده و از ابتدا به میدان می‌رود و به دنبال بهترین عملکردش در این مسابقه است.

گفتنی است، دیدار تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر از ساعت 16:15 امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس آغاز می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری