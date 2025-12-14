هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال
اعلام ترکیب آلومینیوم مقابل پرسپولیس
سید مجتبی حسینی اسامی شاگردانش برای دیدار امروز مقابل پرسپولیس را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سید مجتبی حسینی که در دور برگشت دو فصل قبل در دو تقابل لیگ برتر و جام حذفی موفق به کسب دو پیروزی مقابل پرسپولیس با هدایت اوسمار ویرا شد، امروز هم امیدوار به گرفتن نتیجه در دیدار خارج از خانه امروز در جدال با سرخ پوشان است.
محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزیفرد، یاسین جرجانی، علی وطندوست، بهرام گودرزی، امین جهانکهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری 11 بازیکنی هستند که در ترکیب آلومینیوم اراک مقابل پرسپولیس قرار گرفتند.
ترکیب اولیه آلومینیوم در مسابقه امروز نسبت به دیدار اخیرش مقابل سپاهان فقط یک تغییر در خط حمله داشته که رحمان جعفری جانشین رضا مرزبان شده و امید اصلی گلزنی ایرالکو است.
امیرمحمد هوشمند، مدافع آلومینیوم علیرغم مصدومیتی که در دیدار با سپاهان دچار آن شد، به بازی مقابل پرسپولیس رسیده و از ابتدا به میدان میرود و به دنبال بهترین عملکردش در این مسابقه است.
گفتنی است، دیدار تیمهای پرسپولیس و آلومینیوم در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر از ساعت 16:15 امروز در ورزشگاه شهدای شهرقدس آغاز میشود.