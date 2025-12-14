ترکیب پرسپولیس مقابل آلومینیوم اعلام شد
ترکیب بازیکنان پرسپولیس برای دیدار خانگی امروز مقابل آلومینیوم اراک مشخص شد.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس پس از هفتههای پرنوسان ابتدایی فصل که به تغییر سرمربی انجامید، حالا با اوسمار ویهرا به ثبات قابلقبولی رسیده است. سرخها با کسب ۱۰ امتیاز از چهار بازی اخیر، خود را به جمع مدعیان بالای جدول رساندهاند و امروز در هفته چهاردهم لیگ برتر، در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان آلومینیوم اراک هستند.
اوسمار در حالی ترکیب تیمش را برای این مسابقه انتخاب کرده که وضعیت چند بازیکن مصدوم از جمله امید عالیشاه، محمد عمری و مارکو باکیچ مشخص شده و این نفرات با وجود حضور در تمرینات اخیر، در ترکیب اصلی جایی ندارند. البته عالیشاه میتواند به عنوان بازیکن ذخیره به زمین برود. پرسپولیس برای این بازی بازیکن محروم ندارد و سروش رفیعی پس از پشت سر گذاشتن یک جلسه محرومیت، به ترکیب اصلی بازگشته و بازوبند کاپیتانی را هم بر بازو بسته است.
پیام نیازمند، آماده ادامه صدرنشینی
درون دروازه، پیام نیازمند بدون تغییر دوباره نفر پرسپولیس است. او که در صدر جدول کلینشیتها قرار دارد، امروز به دنبال ثبت یک بازی بدون گل خورده دیگر است و میخواهد برتری خود در این جدول را تثبیت کند.
خط دفاع، بدون تغییر نسبت به پیکان
اوسمار در خط دفاعی نیز دست به تغییر نزده است. زوج قلب دفاعی پرسپولیس را حسین کنعانی و حسین ابرقویی تشکیل میدهند. در کنارهها میلاد محمدی در سمت چپ و یعقوب براجعه در سمت راست بازی میکنند. براجعه به عنوان جوانترین بازیکنان ترکیب همچنان انتخاب اول سرمربی برزیلی است و به سرژ اوریه ترجیح داده شده است.
خط میانی، بازگشت مغز متفکر
در میانه میدان، میلاد سرلک همچنان هافبک تدافعی ثابت پرسپولیس در غیاب باکیچ است و کنار او سروش رفیعی پس از محرومیت به ترکیب برگشته تا نقش کلیدی در گردش توپ و مدیریت بازی داشته باشد. سروش در بازیهای تحت هدایت اوسمار دو گل زده و یک پنالتی گرفته و حالا میتواند در دیدار آلومینیوم نیز اثرگذار باشد.
وینگرهای پرسپولیس، زوج ویرانگر
در پست وینگر، اوستون اورونوف در سمت چپ و تیوی بیفوما در سمت راست بازی میکنند تا پرسپولیس با دو وینگر سرعتی، ساختار هجومیتری داشته باشد. این دو بازیکن در هفتههای اخیر فرم قابل قبولی داشتهاند و حالا میتوانند در بازی مقابل آلومینیوم اراک نیز جریانساز و تاثیرگذار باشند.
سورپرایز اوسمار، خدابندهلو نزدیکتر به باکس
محمد خدابندهلو که در بازی قبلی عملکرد خوبی داشت، امروز در پستی جلوتر و پشت مهاجم به میدان رفته است. تصمیمی که هم شانس گلزنی او را افزایش میدهد و هم میتواند به علی علیپور در فاز تهاجمی کمک کند.
علیپور، مهاجم ثابت پرسپولیس
در خط حمله، علی علیپور همچنان مهاجم نوک و ثابت پرسپولیس است و با وجود چند هفته بدون گل، اعتماد کامل اوسمار را پشت سر خود دارد. علیپور تلاش میکند بعد از پنج هفته گل نزدن، ششمین گل فصل خود را ثبت کند. علیپور پیشتر دو بار دروازه آلومینیوم اراک را باز کرده است.
ترکیب پرسپولیس مقابل آلومینیوم:
پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، اوستون اورونوف، محمد خدابندهلو و علی علیپور.