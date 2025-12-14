خبرگزاری کار ایران
عارف آقاسی در آستانه بازگشت به تمرینات استقلال

کد خبر : 1727496
عارف آقاسی، مدافع استقلال که طی هفته‌های اخیر به دلیل حواشی و اختلاف با کادر فنی از تمرینات تیم دور بود، پس از تصمیم جدید باشگاه در آستانه بازگشت دوباره به جمع آبی‌پوشان قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا،  پس از هفته‌ها دوری عارف آقاسی از تمرینات استقلال، حالا نشانه‌هایی از پایان یکی از پرونده‌های پرحاشیه این فصل آبی‌ها دیده می‌شود. این مدافع که در هفته‌های گذشته به دلیل اختلافات ایجادشده با کادر فنی از حضور در تمرینات منع شده بود، قرار است پس از دیدار استقلال مقابل خیبر خرم‌آباد، دوباره به تمرینات تیم اضافه شود.

آقاسی روز گذشته با حضور در کمیته انضباطی باشگاه استقلال، جلسه‌ای را با مسئولان باشگاه برگزار کرد. در این نشست، طرفین درباره اتفاقات اخیر و نحوه ادامه همکاری گفت‌وگو کردند و در نهایت تصمیم بر این شد که این بازیکن پس از پایان مسابقه پیش‌روی استقلال برابر خیبر، مجوز بازگشت به تمرینات را دریافت کند؛ تصمیمی که می‌تواند به منزله بسته شدن یکی از چالش‌برانگیزترین حواشی استقلال در فصل جاری باشد.

این مدافع تابستان امسال با عنوان یکی از خریدهای مهم و پرسر و صدای استقلال به جمع آبی‌پوشان اضافه شد، اما از همان هفته‌های ابتدایی فصل با شرایطی پرتنش مواجه شد و رفته‌رفته جای خود را در ترکیب و حتی فهرست تیم از دست داد.

حالا بازگشت آقاسی به تمرینات این احتمال را مطرح می‌کند که ریکاردو ساپینتو در ادامه فصل بار دیگر او را در برنامه‌های فنی خود قرار دهد؛ هرچند تحقق این موضوع، به شرایط فنی و رفتاری این بازیکن در روزهای آینده بستگی دارد و باید دید آیا این بازگشت، صرفاً به تمرینات محدود می‌شود یا در نهایت به حضور دوباره او در ترکیب استقلال خواهد انجامید.

انتهای پیام/
