به گزارش ایلنا، چند روز پیش، مأموران قضایی به مقر فدراسیون فوتبال آرژانتین یورش بردند و اسناد مربوط به معاملات مالی مشکوک را ضبط کردند.

در تازه‌ترین مرحله این تحقیقات، مقامات در عمارتی منتسب به کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون، و پابلو توویگینو، خزانه‌دار آن، ۴۵ خودروی لوکس و هفت موتورسیکلت پرقدرت را توقیف کردند. در میان این وسایل، یک فراری F۴۳۰ با ارزش بیش از ۵۵۰ هزار دلار، سه پورشه (یک کاررا و دو کایمن S)، یک آئودی R۸، یک فورد موستانگ ماک ۱ و یک پژو RCZ به چشم می‌خورد.

این عمارت و خودروها به نام شرکت Real Central SRL ثبت شده‌اند که متعلق به لوچیانو پانتانو، یکی از مدیران فدراسیون و مادر بازنشسته اوست. مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که هیچ‌کدام از مالکان رسمی توانایی مالی خرید چنین دارایی‌هایی را ندارند و ائتلاف مدنی درخواست بررسی مالکیت واقعی تاپیا یا توویگینو را مطرح کرده است. این ملک پیش‌تر در اختیار کارلوس توز، بازیکن سابق فوتبال، بوده است.

این رسوایی باعث تأخیر در امضای نهایی قرارداد فینالیسیما میان فدراسیون‌های آرژانتین، اسپانیا، کنفدراسیون‌های کونمبول و یوفا شده است.

تنش میان مدیران فدراسیون و بازیکنان و کادرفنی نیز افزایش یافته و اختلاف بر سر حق‌الحضور بازی‌های دوستانه، از جمله دیدار اخیر در آنگولا، و همین‌طور فینالیسیما، به این شکاف دامن زده است. برخی قراردادهای اخیر فدراسیون به نفع مدیران تمام شده و بازیکنان آن را ناعادلانه می‌دانند.

