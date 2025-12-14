خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر پرسپولیس: یک جوان و دو ستاره!

پوستر پرسپولیس: یک جوان و دو ستاره!
کد خبر : 1727278
لینک کوتاه کپی شد.

پوستر پرسپولیس برای بازی آلومینیوم با حضور سه بازیکن طراحی شده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در آستانه دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک، پوستر رسمی این مسابقه را منتشر کرد؛ پوستری که با حضور یعقوب براجعه در کنار میلاد محمدی و اوستون اورونوف، پیام مشخصی از سوی باشگاه به همراه داشته است.

در این پوستر، قرار گرفتن تصویر براجعه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. مدافع راست جوان پرسپولیس که در هفته‌های اخیر و در غیاب سرژ اوریه، فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده و با وجود فشار مسابقات و حساسیت بازی‌ها، اعتماد اوسمار را به‌دست آورده است. حالا به نظر می‌رسد باشگاه نیز قصد دارد به این بازیکن جوان انگیزه بیشتری بدهد.

پرسپولیس در این فصل با مشکل دفاع راست روبه‌رو بوده و ناآمادگی اوریه باعث شده براجعه جوان بازی‌های زیادی را تجربه کند و در بسیاری از اوقات فشار بسیار زیادی را نیز متحمل شود. با این حال سرخ‌ها می‌خواهند به این بازیکن ۱۹ ساله انگیزه بدهند.

در کنار براجعه، حضور میلاد محمدی به عنوان مدافع چپ باتجربه و اوستون اورونوف به عنوان ستاره خط حمله، دیگر بازیکنان حاضر در پوستر هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری