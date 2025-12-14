پوستر پرسپولیس: یک جوان و دو ستاره!

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس در آستانه دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر مقابل آلومینیوم اراک، پوستر رسمی این مسابقه را منتشر کرد؛ پوستری که با حضور یعقوب براجعه در کنار میلاد محمدی و اوستون اورونوف، پیام مشخصی از سوی باشگاه به همراه داشته است.

در این پوستر، قرار گرفتن تصویر براجعه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. مدافع راست جوان پرسپولیس که در هفته‌های اخیر و در غیاب سرژ اوریه، فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده و با وجود فشار مسابقات و حساسیت بازی‌ها، اعتماد اوسمار را به‌دست آورده است. حالا به نظر می‌رسد باشگاه نیز قصد دارد به این بازیکن جوان انگیزه بیشتری بدهد.

پرسپولیس در این فصل با مشکل دفاع راست روبه‌رو بوده و ناآمادگی اوریه باعث شده براجعه جوان بازی‌های زیادی را تجربه کند و در بسیاری از اوقات فشار بسیار زیادی را نیز متحمل شود. با این حال سرخ‌ها می‌خواهند به این بازیکن ۱۹ ساله انگیزه بدهند.

در کنار براجعه، حضور میلاد محمدی به عنوان مدافع چپ باتجربه و اوستون اورونوف به عنوان ستاره خط حمله، دیگر بازیکنان حاضر در پوستر هستند.

انتهای پیام/