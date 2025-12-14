پوستر آلومینیوم برای دیدار مقابل پرسپولیس (عکس)
انتخاب محمد خلیفه برای پوستر روز بازی آلومینیوم، نشانهای از اعتماد ویژه کادر فنی به دروازهبانی است که در این فصل عملکرد قابل قبولی داشته و حالا در دیدار حساس مقابل پرسپولیس، با یکی از جدیترین چالشهای دوران حرفهای خود روبهرو میشود.
به گزارش ایلنا، محمد خلیفه امروز در چارچوب دروازه آلومینیوم برابر پرسپولیس قرار میگیرد؛ دیداری که علاوه بر اهمیت جدولی، از منظر فنی نیز توجهها را به خود جلب کرده است. تقابل این دروازهبان جوان با پیام نیازمند، گلر باتجربه و آماده سرخها، یکی از دوئلهای قابل توجه این مسابقه به شمار میرود.
خلیفه طی ماههای اخیر با نمایشهای باثبات و واکنشهای مطمئن، به یکی از مهرههای قابل اتکای آلومینیوم تبدیل شده و همین عملکرد، زمینه دعوت او به اردوی تیم ملی را نیز فراهم کرده است. حالا این دروازهبان جوان فرصت دارد در یک مسابقه بزرگ و پرتماشاگر، تواناییهای خود را مقابل خط حمله پرقدرت پرسپولیس به نمایش بگذارد.
پوستر روز بازی آلومینیوم که با تمرکز بر چهره محمد خلیفه طراحی شده، بازتابی از نقش کلیدی او در برنامههای کادر فنی است. باید دید این گلر جوان تا چه اندازه میتواند از این اعتماد بهره ببرد و در آزمونی دشوار برابر سرخپوشان تهرانی، عملکردی موفق از خود بهجا بگذارد.