خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فیورنتینا در سراشیبی بحران؛ از رؤیای پیشرفت تا قعر سری‌آ

فیورنتینا در سراشیبی بحران؛ از رؤیای پیشرفت تا قعر سری‌آ
کد خبر : 1727179
لینک کوتاه کپی شد.

فیورنتینا که فصل گذشته با نتایجی فراتر از انتظار، حتی بالاتر از میلان، به عنوان یکی از تیم‌های مدعی مطرح بود، حالا تنها در فاصله یک سال به بدترین تیم سری‌آ تبدیل شده و بدون حتی یک پیروزی در لیگ، درگیر بحرانی عمیق و چندلایه است.

به گزارش ایلنا،  فیورنتینا، نامی ریشه‌دار در فوتبال ایتالیا که زمانی یکی از «هفت خواهر» سری‌آ محسوب می‌شد، حالا به نماد یک سقوط باورنکردنی تبدیل شده است. تیمی که فصل گذشته با قرار گرفتن در رده ششم و حتی بالاتر از میلان، سودای پیشرفت و رقابت جدی‌تر داشت، امروز بدون حتی یک برد در لیگ، عنوان بدترین تیم سری‌آ ایتالیا را یدک می‌‌کشد، آن هم تنها در فاصله یک سال.

 فصل گذشته، همه‌چیز نوید روزهای روشن می‌‌داد. رافائله پالادینو با فیورنتینا تا نیمه‌‌نهایی لیگ کنفرانس پیش رفت، بازیکنانی مثل مویزه کین را احیا کرد و داوید دخیا را به روزهای اوجش بازگرداند. اوضاع آنقدر خوب بود که حتی صحبت از یک شگفتی بزرگ و کورس اسکودتو به میان آمد. تمدید قرارداد پالادینو تا ۲۰۲۷ منطقی به نظر می‌‌رسید، اما کمتر از سه هفته بعد، او به شکلی شوکه‌کننده از باشگاه جدا شد، جدایی‌ای که ریشه آن را اختلاف عمیق با مدیر ورزشی، دانیله پراده می‌‌دانند.

 این تصمیم، آغاز یک زنجیره بحران بود. استفانو پیولی آمد، نتیجه نگرفت و خیلی زود اخراج شد. پس از او، پائولو وانولی هدایت تیم را برعهده گرفت، اما فیورنتینا همچنان در باتلاق ناکامی دست‌و پا می‌‌زند. تغییرات پیاپی روی نیمکت، تیمی را که به پالادینو وابستگی عاطفی و فنی داشت، از درون تهی کرد.

 در سکوها، ناآرامی خیلی زود به خشم علنی تبدیل شد. بخش‌های متعصب هواداران فیورنتینا، بویژه گروه اولترا «کورووا فیزوله»، دانیله پراده را نه صرفاً یک مدیر ورزشی ناکام، بلکه نماد مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه چندساله می‌‌دانند، تصمیماتی که به باور آنها هویت ورزشی باشگاه را فرسوده کرده است. فروش مهره‌های کلیدی بعضاً به رقبای مستقیم و منفور مثل یوونتوس، بدون جایگزین همسطح، سیاست نقل‌و انتقالاتی پرهزینه اما کم‌بازده و ناتوانی در ساختن یک پروژه فنی پایدار، پراده را در کانون انتقادها قرار داد.

 تغییر بحث‌برانگیز لوگو و شکاف عمیق میان باشگاه و اولتراها، فضای آرتِمیو فرانکی را مسموم کرد. این فشار به زمین بازی منتقل شد، جایی که فیورنتینا حتی از انجام ساده‌ترین پاس‌ها ناتوان به نظر می‌رسید.

 ادین ژکو مهاجم باتجربه بنفش‌ها، صریحاً از جو منفی ورزشگاه انتقاد کرد و خواستار حمایت هواداران شد، حمایتی که به باور او، تنها راه خروج از این گرداب است. با این حال شکست‌ها ادامه یافت. این تنش‌‌ها زمانی به اوج رسید که در یکی از بازی‌ها، بازیکنان فیورنتینا بر سر زدن ضربه پنالتی کنار زمین و مقابل چشم همه با هم درگیر شدند! صحنه‌ای که به‌روشنی نشان می‌داد نه سلسله‌مراتب فنی مشخصی وجود دارد و نه رهبری واحدی در زمین، و تیم از درون دچار آشفتگی و فروپاشی شده است.

 با وجود یک برد روحیه‌بخش در لیگ کنفرانس، واقعیت تلخ سری‌آ تغییر نکرده است. فیورنتینا حالا چند امتیاز از منطقه امن فاصله دارد و هر بازی، حکم فینال را پیدا کرده است. رئیس باشگاه، روکو کومیسو، تأکید کرده که قصد عقب‌نشینی ندارد و از همه خواسته برای نجات تیم متحد شوند. اما پرسش بزرگ باقی است: آیا این اتحاد، پیش از آنکه خیلی دیر شود، شکل خواهد گرفت؟

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری