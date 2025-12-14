تقابل دوباره پالاس و سیتی در هفته سرنوشتساز لیگ برتر
کریستال پالاس و منچسترسیتی در دیداری حساس از لیگ برتر انگلیس، امشب در ورزشگاه سلهرست پارک به مصاف هم میروند.
به گزارش ایلنا، کریستال پالاس و منچسترسیتی یکبار دیگر، اینبار در چهارچوب هفتهای حساس از لیگ برتر انگلیس، در ورزشگاه سلهرست پارک روبهروی هم قرار میگیرند. این دیدار یادآور فینال فصل گذشته جام حذفی است و میتواند تأثیر مستقیمی بر کورس قهرمانی و رقابت برای جمع چهار تیم بالای جدول داشته باشد.
هر دو تیم با روحیهای بالا پا به این مسابقه میگذارند. منچسترسیتی در میانه هفته، با پیروزی ۲ بر ۱ برابر رئال مادرید در برنابئو، یکی از مهمترین بردهای اروپایی سالهای اخیر خود را جشن گرفت، دیداری که با ضربه پنالتی ارلینگ هالند به سود شاگردان پپ گواردیولا تمام شد. سیتی با چهار پیروزی متوالی در همه رقابتها، حالا نفس به نفس آرسنال صدرنشین حرکت میکند و در صورت لغزش توپچیها، شانس رسیدن به صدر جدول را خواهد داشت. گواردیولا با یک پیروزی پرگل دیگر میتواند به جمع مربیانی بپیوندد که تیمهایشان بیش از ۱۵۰ بار در لیگ برتر با زدن حداقل سه گل به پیروزی رسیدهاند؛ رکوردی که تاکنون تنها در اختیار سرالکس فرگوسن و آرسن ونگر بوده است.
در سوی مقابل، کریستال پالاسِ اولیور گلاسنر نیز هفته موفقی را پشت سر گذاشت. عقابها با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل شلبورن در لیگ کنفرانس اروپا، بار دیگر توان تهاجمی خود را به رخ کشیدند. البته سرمربی اتریشی معتقد است تیمش میتوانست با اختلافی بیشتر به پیروزی برسد. پالاس در لیگ برتر نیز پس از ۱۵ هفته خود را به جمع تیمهای مدعی سهمیه لیگ قهرمانان رسانده و تنها یک شکست خانگی در این فصل داشته است.
آمارها نشان میدهد سلهرست پارک برای پالاس امن بوده، اما تساویهای پرشمار خانگی، زنگ خطری مقابل تیمی مثل منچسترسیتی است. در حالی که دیدار فصل گذشته دو تیم در این ورزشگاه با تساوی ۲-۲ پایان یافت، سیتی بهخوبی میداند عبور از سد پالاس، گامی بزرگ در مسیر قهرمانی خواهد بود. این مسابقه، جدالی میان ثبات منچسترسیتی و جاهطلبی میزبان است، نبردی که میتواند یکی از جذابترین بازیهای هفته لقب بگیرد.