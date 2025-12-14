واکنش رسانه مطرح انگلیسی به احتمال غیبت طارمی در جام جهانی
نشریه میرور انگلیس واکنش جالبی نسبت به شایعات درباره احتمال غیبت مهدی طارمی در جام جهانی 2026 به واسطه شرایط خدمتی این مهاجم داشته است.
به گزارش ایلنا، به نوشته «میرور»، مهدی طارمی مهاجم سرشناس تیم ملی ایران با وجود نقش کلیدی در صعود این تیم به جام جهانی، ممکن است از ورود به خاک امریکا محروم شود. طارمی در مرحله انتخابی، با ثبت ۱۰ گل در ۱۵ مسابقه، یکی از مهرههای تعیینکننده صعود ایران به جام جهانی امریکای شمالی بود و سهم بزرگی در صدرنشینی تیمش در گروههای انتخابی داشت. با این حال، این مهاجم ۳۳ ساله اکنون به دلیل موضوع خدمت سربازی، در معرض خطر عدم صدور ویزا قرار گرفته است؛ مسألهای که پیشتر نیز برای برخی ورزشکاران کشورهای تحت تحریم امریکا مطرح بوده است. میرور در ادامه گزارش خود به اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده است. به گفته این رسانه مهدی تاج اعلام کرده که احتمال دارد ایالات متحده به برخی بازیکنان ایرانی به دلیل محل انجام خدمت سربازی، ویزا ندهد. او تأکید کرده فدراسیون فوتبال ایران از هماکنون سناریوهای جایگزین را در نظر گرفته و برای بازیکنانی که احتمال غیبت دارند، جانشینهایی انتخاب شدهاند. این اظهارات، بهسرعت در رسانههای ایرانی و خارجی بهعنوان نشانهای جدی از خطر غیبت ستارههایی چون طارمی تعبیر شد؛ بازیکنی که نامش بلافاصله در صدر گمانهزنیها قرار گرفت. میرور یادآور شده که وضعیت طارمی پیچیده است. او بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ خدمت سربازی خود را در بوشهر، نزدیک به زادگاهش انجام داده و از نظر قوانین داخلی ایران تعهد سربازی او به پایان رسیده است. با این حال مشخص نیست که این موضوع تا چه اندازه در تصمیم نهایی مقامهای امریکایی برای صدور ویزا تأثیرگذار خواهد بود.