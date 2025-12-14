خبرگزاری کار ایران
تنش حقوقی امباپه با پاری سن ژرمن هنوز ادامه دارد

کیلیان امباپه و پاری‌سن‌ژرمن درگیر یکی از گران‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی تاریخ فوتبال شده‌اند.

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، فوق‌ستاره فوتبال جهان، پس از هفت سال حضور در پاری‌سن‌ژرمن، حالا نه‌تنها پیراهن بهترین تیم کشورش را از تن درآورده، بلکه وارد یکی از جنجالی‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده‌های حقوقی تاریخ فوتبال فرانسه شده است؛ پرونده‌ای که ابعاد مالی و حقوقی آن، باشگاه تحت ریاست ناصرالخلیفی را رودرروی مهم‌ترین بازیکن نسل جدید فوتبال و البته بهترین گلزن تاریخ پاری‌سن‌ژرمن قرار داده است. امباپه در تابستان ۲۰۱۷ با انتقالی ۱۸۰میلیون یورویی از موناکو به جمع پاریسی‌ها پیوست؛ انتقالی که پس از خرید رکوردشکن نیمار، پروژه کهکشانی باشگاه را تکمیل کرد. او در این مدت شش قهرمانی لیگ یک را به دست آورد، ۲۵۶گل به ثمر رساند و به بهترین گلزن تاریخ باشگاه تبدیل شد. با این حال، رابطه‌ای که با موفقیت و افتخار آغاز شده بود، در نهایت به یک جنگ حقوقی تمام‌عیار ختم شد.

ریشه اصلی اختلاف به تمدید قرارداد جنجالی امباپه در سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد. قراردادی که در ظاهر تا سال ۲۰۲۵ معرفی شد، اما در واقع شامل تمدید دوساله تا ۲۰۲۴ به‌همراه یک بند اختیار برای سال سوم بود. به ادعای پاری‌سن‌ژرمن، فعال شدن این بند، مزایای مالی بزرگی از جمله پاداش وفاداری و تمدید برای امباپه به همراه داشت. اما در ژوئن ۲۰۲۳، نامه‌ای از سوی این بازیکن به باشگاه ارسال شد که در آن اعلام کرده بود قصد تمدید قرارداد را ندارد؛ نامه‌ای که باشگاه مدعی است عمداً با تأخیر ارسال شده تا امکان فروش او از بین برود. پس از این اتفاق، پاریسی‌ها نام امباپه را در فهرست فروش قرار دادند، او را از اردوی پیش‌فصل ژاپن کنار گذاشتند و حتی در هفته اول لیگ نیز به میدان نفرستادند. هدف باشگاه روشن بود؛ یا تمدید قرارداد یا جلوگیری از جدایی رایگان ستاره فرانسوی. در همین مقطع، مدیران پاری‌سن‌ژرمن مدعی شدند در آگوست ۲۰۲۳ توافقی «غیررسمی» با امباپه حاصل شده که براساس آن، اگر قراردادش تمدید نشود، بخشی از مطالبات مالی خود را ببخشد؛ ادعایی که وکلای امباپه آن را «داستانی خیالی» خوانده و به‌طور کامل رد کرده‌اند.

در نهایت، امباپه در پایان فصل ۲۴-۲۰۲۳ به‌صورت آزاد از پاریسی‌ها جدا شد و راهی رئال مادرید شد؛ اما اختلاف مالی حل‌نشده باقی ماند. تیم حقوقی امباپه می‌گوید، باشگاه تحت ریاست ناصرالخلیفی دست‌کم ۵۵ تا ۶۰میلیون یورو از دستمزد و پاداش‌های ماه‌های پایانی قرارداد را پرداخت نکرده و مجموع مطالبات او به ۲۶۳میلیون یورو می‌رسد. در مقابل، پاری‌سن‌ژرمن با شکایتی بی‌سابقه، درخواست غرامتی حدود ۴۴۰میلیون یورویی کرده و مدعی وارد شدن خسارت مالی سنگین به باشگاه شده است. این پرونده در ۱۷نوامبر در دادگاه کار پاریس بررسی شد و رأی آن قرار است ۱۶دسامبر اعلام شود. همزمان، دعوای جانبی دیگری نیز جریان دارد؛ چرا که لیگ حرفه‌ای فوتبال فرانسه پیش‌تر پاریسی‌ها را به پرداخت ۵۵میلیون یورو محکوم کرده بود، اما باشگاه قهرمان فصل گذشته اروپا این رأی را به چالش کشیده و صلاحیت لیگ را زیر سؤال برده است. رابطه امباپه و پاری‌سن‌ژرمن که زمانی نماد قدرت و جاه‌طلبی فوتبال فرانسه بود، حالا به پرونده‌ای عبرت‌آموز درباره تقابل ستاره‌ها و باشگاه‌های بزرگ تبدیل شده؛ پرونده‌ای که حتی پس از رأی اولیه نیز احتمالاً سال‌ها در دادگاه‌های فرانسه ادامه خواهد داشت.

