بریس رافینیا پیروزی را برای بارسلونا به ارمغان آورد

تیم فوتبال بارسلونا در شب میزبانی از اوساسونا به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته شانزدهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 21 امشب (شنبه) تیم فوتبال بارسلونا در دیداری خانگی میزبان اوساسونا در ورزشگاه نوکمپ بود و در پایان به پیروزی 2 بر صفر رسید.

هر 2 گل بلوگرانا در این بازی را رافینیا (70 و 76) زد تا برای تیمش بریس کرده باشد؛ ضمن اینکه گل فران تورس در دقیقه 23 نیز توسط VAR رد شد.

در آخرین بازی امشب و از ساعت 23:30 ختافه میزبان اسپانیول خواهد بود.

 

