کنایه آلومینیوم پیش از دیدار با پرسپولیس روی پوستر!

به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، شاگردان سید مجتبی حسینی فردا یکشنبه میهمان پرسپولیس خواهند بود. این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که به دلیل تعطیلی ورزشگاه آزادی، بازی دو تیم به ورزشگاه شهدای شهرقدس منتقل شده و همین موضوع واکنش باشگاه آلومینیوم اراک را به دنبال داشته است.

باشگاه آلومینیوم که حدود هشت روز پیش میزبان دربی ۱۰۶ و دیدار خانگی پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه امام خمینی اراک بود، حالا در آستانه تقابل دوباره با سرخ‌پوشان پایتخت، اطلاعیه و پوستر پیش از مسابقه خود را منتشر کرده است. در این پوستر تصویری از ورزشگاه آزادی در هوای پاییزی و بارانی دیده می‌شود که درهای آن بسته است و روی بنری مقابل استادیوم نوشته شده ورزشگاه در حال بازسازی است و بازی در شهرقدس برگزار می‌شود.

این اقدام باشگاه آلومینیوم در حالی صورت گرفته که پس از برگزاری دربی ۱۰۶، کنایه‌ها و انتقادهایی نسبت به وضعیت خط‌کشی زمین چمن ورزشگاه امام خمینی اراک مطرح شده بود. به نظر می‌رسد اشاره آلومینیوم به تعطیلی ورزشگاه آزادی و انتقال محل مسابقه، پاسخی غیرمستقیم به همان حاشیه‌ها و انتقادهای شکل‌گرفته در روزهای گذشته باشد.

دیدار پرسپولیس و آلومینیوم اراک فردا در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد و هر دو تیم امیدوارند با کسب امتیاز از این مسابقه، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی لیگ برتر بهبود ببخشند.

