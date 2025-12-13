خبرگزاری کار ایران
تیم محبوب گیلان یک گام به سقوط نزدیکتر شد!

تیم محبوب گیلان یک گام به سقوط نزدیکتر شد!
کد خبر : 1727035
آریو اسلامشهر با سه گل داماش گیلان را شکست داد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته  پانزدهم لیگ یک فوتبال کشور، آریو اسلامشهر با نتیج سه  بر یک تیم بحران زده و قعر جدولی داماش را شکست داد تا این تیم محبوب گیلان به سقوط نزدیکتر بشود.

ابتدا  ابوالفضل عیسی لو دروازه داماش را باز کرد و در ادامه  میعاد یزدانی کار را از روی نقطه پنالتی به تساوی کشاند.  عرفان روحانی و  ابراهیم صالحی در دقایق پایانی نیمه دوم دروازه داماش را باز کردند تا سه امتیاز شیرین خانگی را به دست بیاورند.

آریو با این برد 19 امتیازی شد و داماش نیز با همان چهار امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

