خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ یک/ پیروزی مهم سایپا در مازندران

لیگ یک/ پیروزی مهم سایپا در مازندران
کد خبر : 1727029
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال سایپا موفق شد شهرداری نوشهر را از پیش رو بردارد.

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم شهرداری نوشهر که به تازگی با محسن بنگر به عنوان سرمربی همکاری خود را آغاز کرده، میزبان سایپا بود. در این بازی که ورزشگاه تجن کلا چالوس میزبان آن بود، فقط یک گل زده شد که آن هم سهم تیم میهمان بود. سایپایی‌ها با همین یک گل توانستند به حضورشان در جمع مدعیان ادامه دهند.

تک گل این بازی را در دقیقه 17 حمید گلزاری به ثمر رساند. روی یک کار خوب تیمی، شاگردان عنایتی توپ را از جناح راست به درون محوطه جریمه نوشهری‌ها سانتر کردند. گلزاری بعد از کنترل توپ، با پای راست خود شوت غیرقابل مهاری زد که نیما علیپور دروازه‌بان شهرداری بدون هیچ واکنشی فقط متوجه گل شدن توپ شد.

روند بازی در هر دو نیمه پایاپای بود و دو تیم موقعیت‌هایی برای گل زدن به دست آوردند اما کم دقتی در زدن ضربه نهایی و عملکرد خوب دروازه‌بان‌ها اجازه نداد تعداد گل‌های بازی بیشتر شود. این گل سه امتیازی، اندوخته نارنجی پوشان را به 25 امتیاز رساند و آنها را در رده چهارم جدول قرار داد. شهرداری نوشهر هم با 10 امتیاز به حضورش در منطقه سقوط ادامه می‌دهد.

ترکیب دو تیم در ابتدای مسابقه به شرح زیر بود:

شهرداری نوشهر: نیما علیپور، محمد حسینی، مهدی باقری، امیرحسین موسی زاده، عرفان گلشنی، فرزاد جعفری، محمدرضا شیرزادی، مصطفی نائیج پور، پوریا بالی‌لاشک، احسان جودکی، حسین مالکی

سرمربی: محسن بنگر

سایپا: حسن پورحمیدی، علیرضا خوشکفا، محمد چهارمحالی، حمید گلزاری، مجید قشقایی، علی درخشان، حسام پورهاشم، وحید عسگرپور، مهدی عبدی، سامان مهرابی‌زاده، رضا میرزاییان

سرمربی: غلامرضا عنایتی

بازیکنان سایپا در حالی این تیم را به یکی از مدعیان اصلی لیگ برتر تبدیل کرده‌اند که مشکلات مالی این باشگاه و اختلاف عمیق بین اعضای تیم و مدیریت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، عنایتی و شاگردانش همچنان در مسیر حضور در لیگ برتر قدم برمی‌دارند. در پایان هفته پانزدهم، اختلاف آنها با منطقه صعود فقط دو امتیاز است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری