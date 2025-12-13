لیگ یک/ پیروزی مهم سایپا در مازندران

به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم شهرداری نوشهر که به تازگی با محسن بنگر به عنوان سرمربی همکاری خود را آغاز کرده، میزبان سایپا بود. در این بازی که ورزشگاه تجن کلا چالوس میزبان آن بود، فقط یک گل زده شد که آن هم سهم تیم میهمان بود. سایپایی‌ها با همین یک گل توانستند به حضورشان در جمع مدعیان ادامه دهند.

تک گل این بازی را در دقیقه 17 حمید گلزاری به ثمر رساند. روی یک کار خوب تیمی، شاگردان عنایتی توپ را از جناح راست به درون محوطه جریمه نوشهری‌ها سانتر کردند. گلزاری بعد از کنترل توپ، با پای راست خود شوت غیرقابل مهاری زد که نیما علیپور دروازه‌بان شهرداری بدون هیچ واکنشی فقط متوجه گل شدن توپ شد.

روند بازی در هر دو نیمه پایاپای بود و دو تیم موقعیت‌هایی برای گل زدن به دست آوردند اما کم دقتی در زدن ضربه نهایی و عملکرد خوب دروازه‌بان‌ها اجازه نداد تعداد گل‌های بازی بیشتر شود. این گل سه امتیازی، اندوخته نارنجی پوشان را به 25 امتیاز رساند و آنها را در رده چهارم جدول قرار داد. شهرداری نوشهر هم با 10 امتیاز به حضورش در منطقه سقوط ادامه می‌دهد.

ترکیب دو تیم در ابتدای مسابقه به شرح زیر بود:

شهرداری نوشهر: نیما علیپور، محمد حسینی، مهدی باقری، امیرحسین موسی زاده، عرفان گلشنی، فرزاد جعفری، محمدرضا شیرزادی، مصطفی نائیج پور، پوریا بالی‌لاشک، احسان جودکی، حسین مالکی

سرمربی: محسن بنگر

سایپا: حسن پورحمیدی، علیرضا خوشکفا، محمد چهارمحالی، حمید گلزاری، مجید قشقایی، علی درخشان، حسام پورهاشم، وحید عسگرپور، مهدی عبدی، سامان مهرابی‌زاده، رضا میرزاییان

سرمربی: غلامرضا عنایتی

بازیکنان سایپا در حالی این تیم را به یکی از مدعیان اصلی لیگ برتر تبدیل کرده‌اند که مشکلات مالی این باشگاه و اختلاف عمیق بین اعضای تیم و مدیریت بر کسی پوشیده نیست. با این حال، عنایتی و شاگردانش همچنان در مسیر حضور در لیگ برتر قدم برمی‌دارند. در پایان هفته پانزدهم، اختلاف آنها با منطقه صعود فقط دو امتیاز است.

