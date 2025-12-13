۵ میلیون درخواست در ۲۴ ساعت؛
استقبال بیسابقه از بلیتهای جام جهانی با وجود انتقادات شدید به قیمتها
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت نخست مرحله سوم فروش بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶، بیش از پنج میلیون درخواست از سراسر جهان ثبت شده است.
به گزارش ایلنا، مرحله سوم فروش بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که بهتازگی آغاز شده، در همان ۲۴ ساعت نخست با ثبت پنج میلیون درخواست خرید بلیت مواجه شده است. این آمار به گفته فیفا نشاندهنده تقاضای «فوقالعاده» جهانی برای این رقابتهاست.
در این مرحله، هواداران برای نخستین بار پس از انجام قرعهکشی مسابقات، امکان ثبت درخواست برای بازیهای مشخص را پیدا کردند. بر اساس اعلام فیفا، درخواستها از بیش از ۲۰۰ کشور ارسال شدهاند. جام جهانی ۲۰۲۶ بهصورت مشترک در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.
فیفا این آمار را نشانهای از شتاب و جذابیت نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی تاریخ دانست و تأکید کرد که با وجود اعتراضهای گسترده به قیمت بلیتها، نشانهای از کاهش تقاضا دیده نمیشود. این موضوع احتمال بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری را بسیار ضعیف کرده است.
انتقادات تند هواداران اروپایی
در همین حال، گروههای هواداری در اروپا بهشدت از ساختار قیمتگذاری بلیتها انتقاد کردهاند. اتحادیه هواداران فوتبال اروپا (FSE) این قیمتها را «باجخواهانه» توصیف کرده و از فیفا خواسته است فروش بلیت از طریق فدراسیونهای ملی را تا زمان بازنگری در قیمتها متوقف کند.
این اتحادیه در بیانیهای اعلام کرد:«این یک خیانت بزرگ به سنت جام جهانی است. فیفا نقش هواداران را در شکلگیری این رویداد جهانی نادیده گرفته است.»
بر اساس فهرستی که فدراسیون فوتبال آلمان منتشر کرده، قیمت بلیتهای مرحله گروهی بین ۱۸۰ تا ۷۰۰ دلار متغیر است، در حالیکه بلیت دیدار فینال رقمی بین ۴ هزار و ۱۸۵ تا ۸ هزار و ۶۸۰ دلار دارد.
همچنین فدراسیون فوتبال انگلیس به اعضای کانون هواداران مسافرتی خود اعلام کرده که حضور در تمامی مسابقات تیم ملی انگلیس تا فینال، بیش از ۷ هزار دلار فقط برای بلیت هزینه خواهد داشت.
بیشترین تقاضا برای کدام بازیها بوده است؟
فیفا اعلام کرد که در ۲۴ ساعت نخست، سه کشور میزبان بیشترین میزان تقاضا را ثبت کردهاند. پس از آن، کشورهایی چون کلمبیا، انگلیس، اکوادور، برزیل، آرژانتین، اسکاتلند، آلمان، استرالیا، فرانسه و پاناما در رتبههای بعدی قرار دارند.
در میان دیدارهای مرحله گروهی، مسابقه کلمبیا - پرتغال که قرار است ۲۷ ژوئن در میامی برگزار شود و احتمال حضور کریستیانو رونالدو در آن وجود دارد، بیشترین تعداد درخواست بلیت را به خود اختصاص داده است.
دیدارهای برزیل - مراکش (نیوجرسی)، مکزیک - کرهجنوبی (گوادالاخارا)، اکوادور - آلمان (نیوجرسی) و اسکاتلند - برزیل (میامی) نیز از جمله مسابقات پرتقاضا بودهاند.