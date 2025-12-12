لیگ برتر فوتسال: ادامه تعقیب و گریز گیتیپسند و مس سونگون
در روزهایی که گیتیپسند و مس سونگون رقابتی نفسگیر برای قهرمانی لیگ برتر فوتسال دارند، نماینده شهرکرد شانزدهمین شکست خود را در این رقابتها متحمل شد.
به گزارش ایلنا، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال 1404 عصر امروز (جمعه) برگزار شد و نتایج زیر به ثبت رسید:
مس سونگون 6 - پالایش نفت بندرعباس 2
گهر زمین سیرجان 3 - عرشیا شهر قدس صفر
بهشتی سازه گرگان 3 - پالایشگاه شازند 3
شهرداری ساوه یک - گیتیپسند اصفهان 3
پالایش نفت اصفهان یک - سنایچ ساوه 2
فولاد هرمزگان یک - پردیس قزوین 2
جواد الائمه شهرکرد یک - فولاد زرند ایرانیان 2
گیتیپسند با کسب پانزدهمین برد خود 46 امتیازی شد و صدرنشین رقابتها باقی ماند. مس سونگون با 43 امتیاز همچنان در تعقیب گیتیپسند است و گهر زمین با 39 امتیاز، در رتبه سوم جای دارد.
تیم جواد الائمه شهرکرد هم شانزدهمین باخت خود را تجربه کرد و با چهار امتیاز قعرنشین ماند. بهشتی سازه با 13 و شهرداری ساوه با 10 امتیاز، در ردههای دوازدهم و سیزدهم جدول قرار گرفتهاند.