به گزارش ایلنا، هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال 1404 عصر امروز (جمعه) برگزار شد و نتایج زیر به ثبت رسید:

مس سونگون 6 - پالایش نفت بندرعباس 2

گهر زمین سیرجان 3 - عرشیا شهر قدس صفر

بهشتی سازه گرگان 3 - پالایشگاه شازند 3

شهرداری ساوه یک - گیتی‌پسند اصفهان 3

پالایش نفت اصفهان یک - سن‌ایچ ساوه 2

فولاد هرمزگان یک - پردیس قزوین 2

جواد الائمه شهرکرد یک - فولاد زرند ایرانیان 2

گیتی‌پسند با کسب پانزدهمین برد خود 46 امتیازی شد و صدرنشین رقابت‌ها باقی ماند. مس سونگون با 43 امتیاز همچنان در تعقیب گیتی‌پسند است و گهر زمین با 39 امتیاز، در رتبه سوم جای دارد.

تیم جواد الائمه شهرکرد هم شانزدهمین باخت خود را تجربه کرد و با چهار امتیاز قعرنشین ماند. بهشتی سازه با 13 و شهرداری ساوه با 10 امتیاز، در رده‌های دوازدهم و سیزدهم جدول قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/