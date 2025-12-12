خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فینال لیگ کشتی آزاد: بانک شهر با غلبه بر استقلال قهرمان شد

فینال لیگ کشتی آزاد: بانک شهر با غلبه بر استقلال قهرمان شد
کد خبر : 1726518
لینک کوتاه کپی شد.

مصدومیت صحرایی در حالی که ۷ بر صفر عقب بود، نتیجه فینال را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار فینال لیگ کشتی آزاد، امیررضا معصومی در شرایطی که ۷ بر صفر از حریف خود پیش بود، پس از مصدومیت صحرایی با امتیاز عالی برنده اعلام شد و تیم بانک شهر نیز در مجموع به عنوان قهرمانی لیگ کشتی ایران دست یافت.

نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است: (اسامی کشتی‌گیران استقلال ابتدا آمده است)

وزن 57 کیلوگرم: احمد ادریسوف 5 - رضا اطری یک

وزن 61 کیلوگرم: علی قلی‌زادگان صفر - عباس گاژی ماگمادوف 10

وزن 65 کیلوگرم: پیمان نعمتی 4 - عبدالمجید گودیف 6

وزن 70 کیلوگرم: محمد بخشی 4 - ابراهیم الهی 3

وزن 74 کیلوگرم: امیرحسین حسینی صفر - سیداکوف 7

وزن 79 کیلوکرم: عبدالله شیخ اعظمی 3 - محمد نخودی 4

وزن 86 کیلوگرم: ابراهیم کادیف 5 - عزت‌الله اکبری 4

وزن 92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3- محمدمبین عظیمی 5

وزن 97 کیلوگرم: حسن یزدانی 4 - مجتبی گلیج صفر

وزن 125 کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی صفر - امیررضا معصومی 7
صحرایی در اواخر زمان اول مصدوم شد و به کشتی ادامه نداد.

خیبر خرم آباد نیز در این مسابقات سوم شد.

در مسابقات صبح در نخستین دیدار نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه 7 بر 3 تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و  اولین فینالیست مسابقات شد.

در دومین دیدار تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد تا دیدار فینال این مسابقات ساعت 17 امروز بین تیم های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.

با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.

 

نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر 10 – ستارگان پاس ساری صفر

57 کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)

61 کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)

65 کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)

70 کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)

74 کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)

79 کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)

86 کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)

92 کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)

97 کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)

125 کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)

 

نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

استقلال جویبار 7 – خیبر خرم آباد 3

57 کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف

61 کیلوگرم: علی قلی زادگان 10 – مهدی حسین زاده صفر

65 کیلوگرم: شامیل ممدوف 9 – پویا کاکویی 8

70 کیلوگرم: علی اکبر فضلی 4 – سجاد پیردایه 1

74 کیلوگرم: محمدرضا باقری 2 – علی کرم پور 5

79 کیلوگرم: سبحان رحمانی 5 – محمدمهدی ممیوند 7

86 کیلوگرم: ابراگیم کادیف 3 – ابوالفضل شمسی پور صفر

92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3 – امیرحسین خاک پا

97 کیلوگرم: حسن یزدانی 10  - ابوالفضل بابالو صفر

125 کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری