فینال لیگ کشتی آزاد: بانک شهر با غلبه بر استقلال قهرمان شد

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار فینال لیگ کشتی آزاد، امیررضا معصومی در شرایطی که ۷ بر صفر از حریف خود پیش بود، پس از مصدومیت صحرایی با امتیاز عالی برنده اعلام شد و تیم بانک شهر نیز در مجموع به عنوان قهرمانی لیگ کشتی ایران دست یافت.

نتایج این رقابت‌ها به شرح زیر است: (اسامی کشتی‌گیران استقلال ابتدا آمده است)

وزن 57 کیلوگرم: احمد ادریسوف 5 - رضا اطری یک

وزن 61 کیلوگرم: علی قلی‌زادگان صفر - عباس گاژی ماگمادوف 10

وزن 65 کیلوگرم: پیمان نعمتی 4 - عبدالمجید گودیف 6

وزن 70 کیلوگرم: محمد بخشی 4 - ابراهیم الهی 3

وزن 74 کیلوگرم: امیرحسین حسینی صفر - سیداکوف 7

وزن 79 کیلوکرم: عبدالله شیخ اعظمی 3 - محمد نخودی 4

وزن 86 کیلوگرم: ابراهیم کادیف 5 - عزت‌الله اکبری 4

وزن 92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3- محمدمبین عظیمی 5

وزن 97 کیلوگرم: حسن یزدانی 4 - مجتبی گلیج صفر

وزن 125 کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی صفر - امیررضا معصومی 7

صحرایی در اواخر زمان اول مصدوم شد و به کشتی ادامه نداد.

خیبر خرم آباد نیز در این مسابقات سوم شد.

در مسابقات صبح در نخستین دیدار نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه 7 بر 3 تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و اولین فینالیست مسابقات شد.

در دومین دیدار تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد تا دیدار فینال این مسابقات ساعت 17 امروز بین تیم های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.

با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.

نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر 10 – ستارگان پاس ساری صفر

57 کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)

61 کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)

65 کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)

70 کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)

74 کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)

79 کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)

86 کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)

92 کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)

97 کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)

125 کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)

نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

استقلال جویبار 7 – خیبر خرم آباد 3

57 کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف

61 کیلوگرم: علی قلی زادگان 10 – مهدی حسین زاده صفر

65 کیلوگرم: شامیل ممدوف 9 – پویا کاکویی 8

70 کیلوگرم: علی اکبر فضلی 4 – سجاد پیردایه 1

74 کیلوگرم: محمدرضا باقری 2 – علی کرم پور 5

79 کیلوگرم: سبحان رحمانی 5 – محمدمهدی ممیوند 7

86 کیلوگرم: ابراگیم کادیف 3 – ابوالفضل شمسی پور صفر

92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3 – امیرحسین خاک پا

97 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 - ابوالفضل بابالو صفر

125 کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)

