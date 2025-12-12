فینال لیگ کشتی آزاد: بانک شهر با غلبه بر استقلال قهرمان شد
مصدومیت صحرایی در حالی که ۷ بر صفر عقب بود، نتیجه فینال را قطعی کرد.
به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار فینال لیگ کشتی آزاد، امیررضا معصومی در شرایطی که ۷ بر صفر از حریف خود پیش بود، پس از مصدومیت صحرایی با امتیاز عالی برنده اعلام شد و تیم بانک شهر نیز در مجموع به عنوان قهرمانی لیگ کشتی ایران دست یافت.
نتایج این رقابتها به شرح زیر است: (اسامی کشتیگیران استقلال ابتدا آمده است)
وزن 57 کیلوگرم: احمد ادریسوف 5 - رضا اطری یک
وزن 61 کیلوگرم: علی قلیزادگان صفر - عباس گاژی ماگمادوف 10
وزن 65 کیلوگرم: پیمان نعمتی 4 - عبدالمجید گودیف 6
وزن 70 کیلوگرم: محمد بخشی 4 - ابراهیم الهی 3
وزن 74 کیلوگرم: امیرحسین حسینی صفر - سیداکوف 7
وزن 79 کیلوکرم: عبدالله شیخ اعظمی 3 - محمد نخودی 4
وزن 86 کیلوگرم: ابراهیم کادیف 5 - عزتالله اکبری 4
وزن 92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3- محمدمبین عظیمی 5
وزن 97 کیلوگرم: حسن یزدانی 4 - مجتبی گلیج صفر
وزن 125 کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی صفر - امیررضا معصومی 7
صحرایی در اواخر زمان اول مصدوم شد و به کشتی ادامه نداد.
خیبر خرم آباد نیز در این مسابقات سوم شد.
در مسابقات صبح در نخستین دیدار نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه 7 بر 3 تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و اولین فینالیست مسابقات شد.
در دومین دیدار تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد تا دیدار فینال این مسابقات ساعت 17 امروز بین تیم های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.
با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.
نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):
بانک شهر 10 – ستارگان پاس ساری صفر
57 کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)
61 کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)
65 کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)
70 کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)
74 کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)
79 کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)
86 کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)
92 کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)
97 کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)
125 کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)
نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):
استقلال جویبار 7 – خیبر خرم آباد 3
57 کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف
61 کیلوگرم: علی قلی زادگان 10 – مهدی حسین زاده صفر
65 کیلوگرم: شامیل ممدوف 9 – پویا کاکویی 8
70 کیلوگرم: علی اکبر فضلی 4 – سجاد پیردایه 1
74 کیلوگرم: محمدرضا باقری 2 – علی کرم پور 5
79 کیلوگرم: سبحان رحمانی 5 – محمدمهدی ممیوند 7
86 کیلوگرم: ابراگیم کادیف 3 – ابوالفضل شمسی پور صفر
92 کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور 3 – امیرحسین خاک پا
97 کیلوگرم: حسن یزدانی 10 - ابوالفضل بابالو صفر
125 کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)