لیست نهایی تیم ملی مصر برای جام ملت ها اعلام شد (عکس)

کد خبر : 1726433
لینک کوتاه کپی شد.

پرافتخارترین تیم قاره با ترکیبی آماده راهی مراکش می‌شود.

به گزارش ایلنا، حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، اسامی نهایی بازیکنان تیمش را برای رقابت‌هایی که از ۳۰ آذر تا ۲۸ دی در مراکش برگزار خواهد شد، منتشر کرد. مصر در گروه B قرار دارد و می بایست با تیم‌های آنگولا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه رقابت کند.

فهرست نهایی نسبت به لیست  اردوی دسامبر تغییری نداشته است و شامل ۲۸ بازیکن می‌شود:

دروازه‌بان‌ها:

محمد الشناوی، احمد الشناوی، مصطفی شوبیر، محمد صبحی

مدافعان:

محمد هانی، احمد عید، رامی ربیعه، خالد صبحی، یاسر ابراهیم، محمد اسماعیل، حسام عبدالمجید، محمد حمدی، احمد فتوح

هافبک‌ها:

مروان عطیه، حمدی فتحی، مهند لاشین، محمود صابر، محمد شحاته، امام عاشور، احمد سید «زیزو»، محمود حسن «تریزیه»، ابراهیم عادل، مصطفی فتحی، عمر مرموش، محمد صلاح

مهاجمان:

مصطفی محمد، صلاح محسن، اسامه فیصل

تیم ملی مصر پیش از آغاز رقابت‌ها، سه‌شنبه آینده در ورزشگاه بین‌المللی قاهره برابر نیجریه یک بازی دوستانه برگزار خواهد کرد. «فراعنه» نخستین دیدار خود در جام ملت‌های آفریقا را اول دی‌ماه مقابل زیمبابوه انجام می‌دهند.

