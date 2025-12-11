پیروزی استقلال برابر طبیعت در دیدار معوقه لیگ برتر بسکتبال

به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال عصر امروز با برگزاری دیداری معوقه از هفته دهم ادامه یافت و تیم‌های استقلال تهران و طبیعت در سالن زنده‌یاد محمود مشحون به مصاف یکدیگر رفتند. این مسابقه در حضور سرمربی تیم ملی و جمعی از چهره‌های شاخص بسکتبال ایران، از جمله حامد حدادی، برگزار شد و فضایی رقابتی و پرهیجان را رقم زد.

طبیعت بازی را با تمرکز بالا آغاز کرد و توانست در نیمه نخست عملکرد بهتری ارائه دهد؛ به‌گونه‌ای که با برتری ۳۹ بر ۳۴ راهی رختکن شد. در کوارتر نخست استقلال با نتیجه ۲۶ بر ۲۱ پیش افتاد اما طبیعت در کوارتر دوم جریان بازی را در اختیار گرفت و با برتری ۱۸ بر ۸ ورق را برگرداند.

نیمه دوم اما چهره متفاوتی داشت. استقلال در کوارتر سوم با ارائه بازی هجومی‌تر ۲۲ بر ۱۲ پیروز شد و توانست اختلاف را به سود خود تغییر دهد تا تعیین نتیجه نهایی به کوارتر چهارم کشیده شود. در دقایق پایانی دو تیم رقابتی نزدیک و فیزیکی را تجربه کردند اما استقلال با مدیریت بهتر توپ و افزایش دقت در حملات، توانست برتری را تثبیت کند و در نهایت با نتیجه ۸۰ بر ۷۰ به پیروزی برسد.

این برد برای استقلال اهمیت بالایی در جدول دارد و طبیعت نیز با وجود نمایش قابل قبول در نیمه نخست، از رسیدن به امتیاز این بازی باز ماند.

