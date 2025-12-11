خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی استقلال برابر طبیعت در دیدار معوقه لیگ برتر بسکتبال

پیروزی استقلال برابر طبیعت در دیدار معوقه لیگ برتر بسکتبال
کد خبر : 1726266
لینک کوتاه کپی شد.

تیم بسکتبال استقلال تهران در دیدار معوقه هفته دهم لیگ برتر، با نمایشی موثر در نیمه دوم موفق شد طبیعت را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال عصر امروز با برگزاری دیداری معوقه از هفته دهم ادامه یافت و تیم‌های استقلال تهران و طبیعت در سالن زنده‌یاد محمود مشحون به مصاف یکدیگر رفتند. این مسابقه در حضور سرمربی تیم ملی و جمعی از چهره‌های شاخص بسکتبال ایران، از جمله حامد حدادی، برگزار شد و فضایی رقابتی و پرهیجان را رقم زد.

طبیعت بازی را با تمرکز بالا آغاز کرد و توانست در نیمه نخست عملکرد بهتری ارائه دهد؛ به‌گونه‌ای که با برتری ۳۹ بر ۳۴ راهی رختکن شد. در کوارتر نخست استقلال با نتیجه ۲۶ بر ۲۱ پیش افتاد اما طبیعت در کوارتر دوم جریان بازی را در اختیار گرفت و با برتری ۱۸ بر ۸ ورق را برگرداند.

نیمه دوم اما چهره متفاوتی داشت. استقلال در کوارتر سوم با ارائه بازی هجومی‌تر ۲۲ بر ۱۲ پیروز شد و توانست اختلاف را به سود خود تغییر دهد تا تعیین نتیجه نهایی به کوارتر چهارم کشیده شود. در دقایق پایانی دو تیم رقابتی نزدیک و فیزیکی را تجربه کردند اما استقلال با مدیریت بهتر توپ و افزایش دقت در حملات، توانست برتری را تثبیت کند و در نهایت با نتیجه ۸۰ بر ۷۰ به پیروزی برسد.

این برد برای استقلال اهمیت بالایی در جدول دارد و طبیعت نیز با وجود نمایش قابل قبول در نیمه نخست، از رسیدن به امتیاز این بازی باز ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری