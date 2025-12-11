چشم آرتتا روشن شد: بازگشت ستاره برزیلی
گابریل ژسوس پس از مدتها به زمین بازگشت و به ماهها انتظار پایان داد.
به گزارش ایلنا، هواداران آرسنال بالاخره صحنهای را دیدند که ماهها انتظارش را میکشیدند. گابریل ژسوس، مهاجمی که آرتتا حساب ویژهای روی تواناییها و انرژی انفجاریاش باز کرده بود، پس از یک غیبت طولانی و کابوسوار دوباره قدم به میدان گذاشت.
ژسوس که فصل گذشته دچار آسیب جدی رباط صلیبی شده بود و تقریباً یک سال را بیرون از مستطیل سبز گذراند، بعد از ۳۳۴ روز دوری بالاخره دوباره پیراهن آرسنال را در یک مسابقه رسمی پوشید. او در دقیقه ۶۳ دیدار برابر کلوب بروژ وارد زمین شد و بازگشتش با تشویق سنگین هواداران توپچیها همراه بود. این دیدار با نتیجه سه بر صفر به سود آرسنال به پایان رسید.
جالب اینکه ژسوس آخرینبار در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۵ برای آرسنال بازی کرده بود؛ فاصلهای طولانی که بسیاری را نگران آیندهاش کرده بود. اما حالا او سرحال، آماده و تشنه درخشش دوباره بازگشته است.
بازگشت ژسوس نهتنها یک خبر خوب برای آرتتا، بلکه یک پیام جدی برای رقباست: آرسنال دوباره یک مهاجم تمامعیار در اختیار دارد… و داستان تازهای ممکن است آغاز شود!