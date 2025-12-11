خبرگزاری کار ایران
تقویت خط میانی پرسپولیس با بازگشت دو ستاره تاثیرگذار

مارکو باکیچ پس از یک دوره مصدومیت دوباره به تمرینات پرسپولیس برگشت تا شانس حضور در بازی حساس جام حذفی افزایش یابد.

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ پس از یک دوره نسبتاً طولانی دوری از میادین، امروز در بخشی از تمرین پرسپولیس حضور یافت تا نویدبخش بازگشت یکی از مهره‌های کلیدی تیم باشد. این هافبک مونته‌نگرویی که در دیدار مقابل استقلال خوزستان از ناحیه چهارسر ران آسیب دیده بود، طی یک ماه گذشته چند مسابقه لیگ و همچنین دو بازی ملی کشورش را از دست داد.

او پس از طی دوره درمان، تمرینات انفرادی را آغاز کرد و حالا با تأیید کادر پزشکی توانسته است به بخشی از تمرینات گروهی تیم برگردد؛ هرچند هنوز برای حضور کامل در تمرینات تاکتیکی به صورت اختصاصی کار می‌کند. این روند بیانگر آن است که احتمال قرار گرفتن نام باکیچ در فهرست بازی پرسپولیس پس از دیدار با آلومینیوم وجود دارد و اوسمار ویه‌را می‌تواند امیدوار باشد که این هافبک بازی‌ساز در جدال حذفی برابر تراکتور در شرایط مناسبی قرار گیرد.

باکیچ در هفته‌های ابتدایی فصل یکی از ارکان اصلی پرسپولیس بود و غیبت او در دیدارهای اخیر کاملاً محسوس به نظر می‌رسید. بازگشت او می‌تواند عمق خط میانی سرخ‌پوشان را افزایش دهد و در مسیر فشرده پایان نیم‌فصل برای تیم نقش مهمی ایفا کند.

امید عالیشاه که در جریان دربی دچار آسیب‌دیدگی خفیف شده و به همین دلیل از همراهی پرسپولیس مقابل پیکان بازمانده بود، امروز با شرایط مطلوب به تمرینات گروهی تیم بازگشت. این موضوع نشان می‌دهد که مشکل جسمانی کاپیتان اول سرخ‌پوشان به سرعت برطرف شده و او در روزهای پیش‌رو می‌تواند در اختیار اوسمار ویه‌را قرار گیرد.

عالیشاه پس از مصدومیت، زیر نظر کادر پزشکی روند کنترل‌شده‌ای را پشت سر گذاشت و با وجود خفیف بودن آسیب، برای جلوگیری از هرگونه تشدید مصدومیت در دیدار با پیکان استراحت کرد. او امروز در تمرین تاکتیکی پرسپولیس بدون هیچ محدودیتی در کنار سایر بازیکنان به کار پرداخت تا آمادگی خود را برای بازگشت به میادین نشان دهد.

بازگشت او در مقطع حساس پایانی نیم‌فصل برای پرسپولیس اهمیت زیادی دارد، چراکه تجربه، رهبری و توان فنی عالیشاه همواره بخشی از قدرت تهاجمی تیم را تقویت کرده است. با این حال کاپیتان پرسپولیس به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم در بازی جام حذفی برابر تراکتور نخواهد بود؛ موضوعی که به‌عنوان حسرت بزرگ او پیش از این دیدار حساس مطرح می‌شود.

