ژابی غرق در چشمِ توفان/ رئال مادرید در مرکز شایعات
این نتایج واقعاً کارِ رئال مادرید است یا لورکوزن آقای آلونسو؟
به گزارش ایلنا، هواداران رئال مادرید هنوز از شوک دیشب بیرون نیامدهاند. شکست مقابل منچسترسیتی فقط یک باخت ساده نبود؛ زنگ هشداری بود که حالا در تمام راهروهای برنابئو میپیچد. تیمی که فصل را با اقتدار مطلق شروع کرده بود، حالا در یک دور باطل افتاده و نشانههای بحران روز به روز پررنگتر میشود.
با شکست اخیر، رئال اکنون در 3 مسابقه از 8 بازی اخیر زمین را با سر پایین ترک کرده؛ و عجیبتر اینکه دو شکست همین هفته در خانه رقم خورده؛ جایی که همیشه برای رئال یک قلعه شکستناپذیر بوده است. اما این روزها حتی برنابئو هم نتوانسته دردی را دوا کند.
تیم ژابی آلونسو در این ۸ بازی تنها دو پیروزی به دست آورده و فقط یک کلینشیت ثبت کرده؛ آماری که برای تیمی با این سطح از ستارهها و این حجم از توقعات، فاجعه به نظر میرسد. این در حالی است که مادریدیها فصل را با طوفانی ترسناک آغاز کرده بودند:
۱۳ برد از ۱۴ بازی نخست و ۷ کلینشیت!
یک شاهکار واقعی که حالا انگار به خاطره تبدیل شده است.
حالا هواداران، رسانهها و حتی تحلیلگران چند سؤال مشترک دارند:
چه اتفاقی افتاده؟
آیا ژابی تحت فشار در حال فروپاشی است؟
آیا تیم هنوز در حال تطبیق با سبک اوست؟
یا اینکه رئال وارد دورهای شده که دیگر نمیتواند مثل گذشته با اقتدار پیروز شود؟
فشار روی ژابی هر روز سنگینتر میشود و حالا دیگر هر بازی، حکم یک امتحان سرنوشتساز دارد.
اما آیا آلونسو همان کسی است که میتواند تیم را از این گرداب بیرون بکشد؟ یا این فقط آغاز یک سقوط بزرگ است؟