خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آشوری: می‌توانستیم استقلال را ببریم

آشوری: می‌توانستیم استقلال را ببریم
کد خبر : 1725909
لینک کوتاه کپی شد.

سجاد آشوری پس از تساوی ملوان مقابل استقلال، معتقد بود تیمش در نیمه دوم شایستگی پیروزی را داشت.

به گزارش ایلنا، سجاد آشوری، مهاجم ملوان، پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال اعلام کرد این مسابقه با وجود دشواری‌های فنی و شرایط زمین، در نیمه دوم می‌توانست به سود ملوان تمام شود. به گفته او، استقلال در نیمه نخست نمایش بهتری داشت اما ملوان پس از استراحت بین دو نیمه جریان بازی را در دست گرفت.

آشوری در توضیح عملکرد تیمش گفت: می‌دانستیم مقابل استقلال شرایط ساده‌ای نداریم. نیمه اول آن‌ها فعال‌تر بودند اما در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم و امکان برد هم داشتیم. متأسفانه استفاده نکردیم اما امیدوارم در ادامه مسیر لیگ نتایج بهتری بگیریم.

او وضعیت زمین را یکی از چالش‌های اصلی مسابقه دانست و اظهار کرد: چمن ورزشگاه شرایط مطلوبی نداشت. با بارندگی امروز، سطح زمین لغزنده و گل‌آلود شده بود و کیفیت بازی را پایین آورد. واقعاً تعداد ورزشگاه‌هایی که چمن مناسب دارند کم است و این موضوع کار را سخت می‌کند.

مهاجم ملوان همچنین از حمایت هواداران انزلی‌چی قدردانی کرد و افزود: تماشاگران همیشه کنار ما هستند و انگیزه تیم را بالا می‌برند. امیدوارم در ادامه بتوانیم با نتایج بهتر پاسخ اعتماد آن‌ها را بدهیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری