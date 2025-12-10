آشوری: میتوانستیم استقلال را ببریم
سجاد آشوری پس از تساوی ملوان مقابل استقلال، معتقد بود تیمش در نیمه دوم شایستگی پیروزی را داشت.
به گزارش ایلنا، سجاد آشوری، مهاجم ملوان، پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر استقلال اعلام کرد این مسابقه با وجود دشواریهای فنی و شرایط زمین، در نیمه دوم میتوانست به سود ملوان تمام شود. به گفته او، استقلال در نیمه نخست نمایش بهتری داشت اما ملوان پس از استراحت بین دو نیمه جریان بازی را در دست گرفت.
آشوری در توضیح عملکرد تیمش گفت: میدانستیم مقابل استقلال شرایط سادهای نداریم. نیمه اول آنها فعالتر بودند اما در نیمه دوم موقعیتهای خوبی ایجاد کردیم و امکان برد هم داشتیم. متأسفانه استفاده نکردیم اما امیدوارم در ادامه مسیر لیگ نتایج بهتری بگیریم.
او وضعیت زمین را یکی از چالشهای اصلی مسابقه دانست و اظهار کرد: چمن ورزشگاه شرایط مطلوبی نداشت. با بارندگی امروز، سطح زمین لغزنده و گلآلود شده بود و کیفیت بازی را پایین آورد. واقعاً تعداد ورزشگاههایی که چمن مناسب دارند کم است و این موضوع کار را سخت میکند.
مهاجم ملوان همچنین از حمایت هواداران انزلیچی قدردانی کرد و افزود: تماشاگران همیشه کنار ما هستند و انگیزه تیم را بالا میبرند. امیدوارم در ادامه بتوانیم با نتایج بهتر پاسخ اعتماد آنها را بدهیم.