خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارع: نیمه دوم کاملاً برتر بودیم

زارع: نیمه دوم کاملاً برتر بودیم
کد خبر : 1725897
لینک کوتاه کپی شد.

مازیار زارع پس از تساوی یک‌بر یک برابر استقلال تأکید کرد تیمش در نیمه دوم جریان بازی را در اختیار داشت و با برنامه‌ریزی دقیق، نقاط قوت حریف را از کار انداخته است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر از ملوان پذیرایی کرد و این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. مازیار زارع، سرمربی ملوان، پس از پایان بازی عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و گفت شاگردانش به‌ویژه در نیمه دوم نمایش برتری ارائه داده‌اند.

زارع در ابتدای نشست خبری اظهار داشت: بازی در مجموع کیفیت خوبی داشت. استقلال پس از گل اول شرایط بهتری پیدا کرد، اما اجازه ندادیم فضاهای زیادی به دست بیاورند. نیمه دوم کاملاً در اختیار ما بود و توانستیم بازی را به جریان دلخواه‌مان برگردانیم. برای سه امتیاز تلاش کردیم و سبک بازی‌مان بسته نبود. انتقام‌جویی فقط آدم را ضعیف می‌کند و ما چنین ذهنیتی نداشتیم.

سرمربی ملوان درباره کسب امتیاز برابر تیم‌های مدعی و قضاوت داور توضیح داد: هدف‌مان پیروزی بود و این نتیجه ما را راضی نمی‌کند. استقلال پلن جایگزین داشت و با عقب‌نشینی به دنبال ضربه زدن در انتقال‌ها بود. ما نقاط ضعف و قوت‌شان را به‌خوبی می‌شناختیم و در نیمه دوم هر دو جناح آنان را از کار انداختیم. استقلال در این نیمه به موقعیت جدی نرسید.

او درباره رویکرد تاکتیکی تیمش افزود: نمی‌شود از همان دقیقه نخست مقابل استقلال در تهران بازی کاملاً هجومی ارائه داد. قدرت انتقالی بالایی دارند و اگر بی‌محابا جلو برویم، فضا برای بازیکنانی مثل کوشکی و آسانی باز می‌شود. تلاش کردیم فضاها را محدود کنیم و در کناره‌ها با برتری عددی، روند تهاجمی آن‌ها را مختل کنیم. نیمه دوم شرایط به سود ما برگشت و توانستیم بالاتر بازی کنیم.

زارع در پایان درباره شرایط آب‌وهوایی نیز گفت: هوا برای ما مطلوب بود. در انزلی تقریباً هر روز باران داریم و این شرایط مشکلی برای‌مان ایجاد نکرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری