زارع: نیمه دوم کاملاً برتر بودیم
مازیار زارع پس از تساوی یکبر یک برابر استقلال تأکید کرد تیمش در نیمه دوم جریان بازی را در اختیار داشت و با برنامهریزی دقیق، نقاط قوت حریف را از کار انداخته است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر از ملوان پذیرایی کرد و این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. مازیار زارع، سرمربی ملوان، پس از پایان بازی عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و گفت شاگردانش بهویژه در نیمه دوم نمایش برتری ارائه دادهاند.
زارع در ابتدای نشست خبری اظهار داشت: بازی در مجموع کیفیت خوبی داشت. استقلال پس از گل اول شرایط بهتری پیدا کرد، اما اجازه ندادیم فضاهای زیادی به دست بیاورند. نیمه دوم کاملاً در اختیار ما بود و توانستیم بازی را به جریان دلخواهمان برگردانیم. برای سه امتیاز تلاش کردیم و سبک بازیمان بسته نبود. انتقامجویی فقط آدم را ضعیف میکند و ما چنین ذهنیتی نداشتیم.
سرمربی ملوان درباره کسب امتیاز برابر تیمهای مدعی و قضاوت داور توضیح داد: هدفمان پیروزی بود و این نتیجه ما را راضی نمیکند. استقلال پلن جایگزین داشت و با عقبنشینی به دنبال ضربه زدن در انتقالها بود. ما نقاط ضعف و قوتشان را بهخوبی میشناختیم و در نیمه دوم هر دو جناح آنان را از کار انداختیم. استقلال در این نیمه به موقعیت جدی نرسید.
او درباره رویکرد تاکتیکی تیمش افزود: نمیشود از همان دقیقه نخست مقابل استقلال در تهران بازی کاملاً هجومی ارائه داد. قدرت انتقالی بالایی دارند و اگر بیمحابا جلو برویم، فضا برای بازیکنانی مثل کوشکی و آسانی باز میشود. تلاش کردیم فضاها را محدود کنیم و در کنارهها با برتری عددی، روند تهاجمی آنها را مختل کنیم. نیمه دوم شرایط به سود ما برگشت و توانستیم بالاتر بازی کنیم.
زارع در پایان درباره شرایط آبوهوایی نیز گفت: هوا برای ما مطلوب بود. در انزلی تقریباً هر روز باران داریم و این شرایط مشکلی برایمان ایجاد نکرد.