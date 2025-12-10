هفته سیزدهم لیگ برتر
استقلال 1-1 ملوان: توقف بدموقع ساپینتو مقابل مازیار
استقلال در حالی برابر ملوان به تساوی رسید که برتری نیمه اول را از دست داد و تلاش دقایق پایانی نیز نتوانست سه امتیاز را برای آبیها حفظ کند.
به گزارش ایلنا، نیمه نخست مصاف استقلال و ملوان با برتری یک بر صفر شاگردان ساپینتو پایان یافت؛ نیمهای که لغزندگی زمین باعث شد دو تیم بازی پر اشتباهی را تجربه کنند. اولین موقعیت جدی را سعید سحرخیزان در دقیقه ۱۲ با شوتی کمدقت از دست داد. پنج دقیقه بعد، ضربه منیر الحدادی نیز راهی آغوش دروازهبان ملوان شد. استقلال با افزایش فشار خود فرصتسازی را ادامه داد و کوشکی در دقیقه ۲۹ توپ را به کناره دروازه زد.
سرانجام در دقیقه ۳۲ تلاش تیم نتیجه داد؛ ارسال دقیق صالح حردانی روی سر رستم آشورماتوف نشست و مدافع ازبک با ضربهای تماشایی گل اول را به ثمر رساند. دقایقی بعد سانتر گودرزی میتوانست به دومین گل تبدیل شود اما شوت سحرخیزان باز هم به بیرون رفت. استقلال تا پایان نیمه فشار آورد اما برتری همان یک گل باقی ماند.
در نیمه دوم ملوان شروع بهتری داشت و در دقیقه ۶۲ روی یک لحظه غفلت، علینژاد با شوتی از داخل محوطه کار را به تساوی کشاند. پس از گل، استقلال برای بازگشت به برتری تلاش کرد؛ شوت کوشکی در دقیقه ۷۰ با واکنش دروازهبان ملوان به کرنر رفت و ضربه گودرزی در دقیقه ۸۱ خطرناک اما بیحاصل بود.
در دقایق پایانی، استقلال فشار سنگینی وارد کرد اما کمدقتی در پاس آخر و ضربات نهایی اجازه تغییر نتیجه را نداد. در وقتهای اضافه نیز برخورد حردانی در محوطه جریمه با تصمیم داور پنالتی اعلام نشد تا این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان برسد.
بازی از هفته سیزدهم - بیست و پنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر
چهارشنبه: 19/09/1404 ؛ ساعت: 17:15
ورزشگاه: شهدای شهر قدس / دو هزار تماشاگر
گروه داوری: کوپال ناظمی / کمک ها: محمدعلی پورمتقی، محمد عطایی؛ داور چهارم: کیوان علی محمدی / داور VAR: وحید زمانی، کمک داور VAR: غلامرضا ادیبی / ناظر: حسین نجاتی
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح(68- عارف غلامی)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا(77- اسماعیل قلیزاده)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی(90+2: محمدحسین اسلامی)، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی(90+2: موسی جنپو) و سعید سحرخیزان(68- محمدرضا آزادی)
سرمربی: ریکاردو ساپینتو
ترکیب ملوان:
فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان(58- ماهان بهشتی)، غلامرضا ثابت ایمانی(58- قائم اسلامیخواه)، مهدی جعفری(75- سینا خادمپور)، محمد پاپی، محمد علی نژاد(79- سجاد آشوری)، حسین صادقی و علیرضا رمضانی(79- امیر سواعد)
سرمربی: مازیار زارع
اخطارها:
استقلال: علیرضا کوشکی (41) _ منیر الحدادی (71)
ملوان: ابوذر صفرزاده (40) _ فرزاد طیبی پور (90+6)