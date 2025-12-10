هفته سیزدهم لیگ برتر: برد بزرگ چادرملو برابر فجر در شیراز

به گزارش ایلنا، تیم های فجر سپاسی و چادرملو اردکان در شرایطی که نیاز جدی به سه امتیاز تقابل امروز خود داشتند، بازی سراسر هجومی و جذابی را به نمایش گذاشتند. هرچند در نهایت هیچ چیز باب میل میزبان پیش نرفت. شاگردان پیروز با وجود بازی پایاپای نتیجه را به حریف واگذار کردند تا سه باخت در شش هفته اخیر، شرایط آنها را متفاوت از ابتدای فصل نشان دهد.

در نیمه اول، هیچ‌کدام از دو تیم نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. با وجود خلق چند موقعیت جدی روی دروازه‌ها شکل گرفت. با این حال، هر آنچه که تعیین کننده بود در نیمه دوم رقم خورد؛ داور از کارت خود استفاده کرد، تعویض طلایی شاهد بودیم، اتاق وی‌ای‌آر فعال بود و سه گل رد و بدل شد.

باخت دو بر یک فجر در این بازی خانگی شرایط این تیم را دشوارتر از قبل کرد اما چادرملو اردکان را به امتیاز 21 و رتبه چهارم جدول فرستاد. فجر هم در رده نهم باقی ماند.

