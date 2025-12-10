سپاهان 1-0 آلومینیوم اراک: رضاوند دوباره سپاهان را نجات داد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر و در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد که در نهایت با پیروزی یک بر صفر شاگردان محرم نویدکیا خاتمه یافت. تک گل این مسابقه در دقیقه ۴۸ توسط آرش رضاوند به ثمر رسید؛ گلی که هم سه امتیاز ارزشمند را برای سپاهان به همراه داشت و هم رکورد شخصی این بازیکن را ارتقا داد.

رضاوند با چهارمین گل فصل خود حالا بهترین عملکرد گلزنی‌اش در لیگ برتر را تجربه می‌کند. او پیش از این تنها در دو فصل با پیراهن استقلال توانسته بود به چهار گل در یک فصل برسد، اما اکنون در سپاهان این رکورد را تکرار کرده و حتی شانس عبور از آن را نیز دارد. گل امشب رضاوند، ششمین پیروزی متوالی طلایی‌پوشان را رقم زد و سپاهان را با ۲۴ امتیاز و یک بازی کمتر همچنان در صدر جدول نگه داشت.

در سوی مقابل، آلومینیوم که هفته‌هاست طعم برد را نچشیده، با این شکست روند نزولی خود را ادامه داد. شاگردان مجتبی حسینی برای پنجمین هفته متوالی از کسب پیروزی بازماندند و با همان ۱۵ امتیاز در رده دهم جدول باقی ماندند تا فشارها روی این تیم بیش از گذشته شود.

انتهای پیام/