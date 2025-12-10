ترکیب آلومینیوم اراک مقابل سپاهان اعلام شد
آلومینیوم اراک در آستانه دیدار حساس مقابل سپاهان، ترکیب اصلی خود را برای هفته سیزدهم لیگ برتر اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، امروز چهارشنبه، نوزدهم آذر تیمهای آلومینیوم اراک و سپاهان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به میدان خواهند رفت.
ترکیب اولیه آلومینیوم برای این مسابقه لحظاتی پیش مشخص شد و بر این اساس محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهانکهن، رضا مرزبان، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزیفرد، یاسین جرجانی، علی وطندوست و عباس کهریزی از ابتدا برای این تیم بازی خواهند کرد.