خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب آلومینیوم اراک مقابل سپاهان اعلام شد

ترکیب آلومینیوم اراک مقابل سپاهان اعلام شد
کد خبر : 1725809
لینک کوتاه کپی شد.

آلومینیوم اراک در آستانه دیدار حساس مقابل سپاهان، ترکیب اصلی خود را برای هفته سیزدهم لیگ برتر اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، امروز چهارشنبه، نوزدهم آذر تیم‌های آلومینیوم اراک و سپاهان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به میدان خواهند رفت.

ترکیب اولیه آلومینیوم برای این مسابقه لحظاتی پیش مشخص شد و بر این اساس محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان‌کهن، رضا مرزبان، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست و عباس کهریزی از ابتدا برای این تیم بازی خواهند کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری