ترکیب آلومینیوم اراک مقابل سپاهان اعلام شد

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال، امروز چهارشنبه، نوزدهم آذر تیم‌های آلومینیوم اراک و سپاهان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به میدان خواهند رفت.

ترکیب اولیه آلومینیوم برای این مسابقه لحظاتی پیش مشخص شد و بر این اساس محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان‌کهن، رضا مرزبان، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست و عباس کهریزی از ابتدا برای این تیم بازی خواهند کرد.

