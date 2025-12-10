اعتراض رسمی مصر و ایران به حمایت از همجنسگرایان در جام جهانی ۲۰۲۶
فدراسیونهای فوتبال مصر و ایران با ارسال نامه رسمی به فیفا اعتراض خود را به صورت رسمی ثبت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، فدراسیونهای فوتبال مصر و ایران با ارسال نامه رسمی به فیفا، برگزاری هرگونه برنامه حمایت از همجنسگرایی در روز بازی دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ را «کاملاً غیرقابل قبول» خواندند و خواستار توقف آن شدند.
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که جمعه گذشته در واشنگتن برگزار شد، مصر و ایران را در گروه G همراه با بلژیک و نیوزیلند قرار داد. دیدار دو تیم قرار است ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) در شهر سیاتل آمریکا برگزار شود.
کمیته محلی برگزارکننده در سیاتل پیشتر اعلام کرده بود که همزمان با این بازی قصد دارد «روز ویژه حمایت و جشن جامعه همجنسگرایان» برگزار کند. این تصمیم با واکنش شدید دو فدراسیون مواجه شد.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، دوشنبه شب در گفتوگوی تلویزیونی اظهار داشت:«ما و مصر رسماً به این تصمیم اعتراض کردهایم. این اقدام غیرمنطقی است و به طور ضمنی به حمایت از گروه خاصی اشاره دارد. حتماً این موضوع را در نشست آتی فیفا در قطر پیگیری میکنیم.» وی افزود که نامه رسمی اعتراض مشترک دو کشور به زودی به فیفا ارسال میشود.
فدراسیون فوتبال مصر نیز سهشنبه شب بیانیهای منتشر کرد و اعلام داشت:«اطلاعاتی مبنی بر برنامهریزی کمیته محلی برای برگزاری فعالیتهای حمایت از همجنسگرایی در روز بازی مصر و ایران به دست ما رسیده است. ما به طور قاطع هرگونه فعالیت مغایر با ارزشهای فرهنگی، دینی و اجتماعی منطقه، به ویژه در جوامع عربی و اسلامی، را رد میکنیم و از فیفا میخواهیم مانع اجرای آن شود.»
هنا تادسی، سخنگوی کمیته برگزارکننده سیاتل، چهارشنبه در واکنش به اعتراضها گفت:«برنامههای اجتماعی خارج از ورزشگاه طبق برنامه پیش میرود. منطقه شمالغرب آمریکا میزبان یکی از بزرگترین جوامع ایرانی-آمریکایی و جامعه بزرگ مصری است و ما متعهد هستیم همه مهمانان با احترام و کرامت پذیرفته شوند.»
تا لحظه انتشار خبر، فیفا هیچ پاسخی به اعتراض مشترک مصر و ایران نداده است.