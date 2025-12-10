آرای انضباطی: حکم جدید علیه استقلال

به گزارش ایلنا، هفته یازدهم لیگ برتر برخلاف بسیاری از هفته‌های گذشته تقریباً کم‌حاشیه‌تر بود و کمیته انضباطی این‌بار تنها دو رأی را در ارتباط با تخلفات باشگاه‌ها صادر کرد؛ اتفاقی که در مقایسه با هفته‌های قبل که چندین باشگاه و نفرات مختلف جریمه می‌شدند، کاهش قابل توجهی در پرونده‌های انضباطی به حساب می‌آید.

با این حال همین دو رأی نیز جرایمی در برداشت. در همین خصوص، استقلال تهران به دلیل «نقض اصول کلی رفتار از بابت تأخیر در زمین مسابقه» به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. فولاد نیز به همین دلیل به پرداخت چهل میلیون تومان محکوم شده است.

بر اساس رأی منتشرشده، باشگاه استقلال خوزستان به دلیل «رفتار غیرورزشی توسط اشخاص منتسب به باشگاه نسبت به داوران» طبق ماده ۵۷ مقررات انضباطی، به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. رأی صادره قطعی و قابل اجرا است.

در رأی دیگر نیز باشگاه گل‌گهر سیرجان به دلیل «نقض اصول کلی رفتار از بابت تأخیر در زمین مسابقه» طبق مواد ۵۱ و ۱۱۷، با جریمه ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد؛ این حکم نیز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

به این ترتیب، مجموع جرایم اعلام‌شده در این دو رأی به ۱۹۰ میلیون تومان می‌رسد. جالب اینکه هفته یازدهم لیگ برتر در مقایسه با بسیاری از هفته‌های گذشته که طی آن کمیته انضباطی مجبور بود چندین باشگاه را به دلیل تخلفات مختلف جریمه کند، وضعیت آرام‌تری داشت و تنها دو پرونده به مرحله رأی‌گیری رسید.

