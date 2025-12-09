خبرگزاری کار ایران
مطهری: باید نتیجه بگیریم/ خیلی زود فولاد به جدول باز می‌گردد

مربی فولاد گفت که او و همکارانش در تمام تیم‌هایی که حضور داشته‌اند، کار تیمی برایشان اهمیت زیادی داشته است.

به گزارش ایلنا، حمید مطهری، مربی فولاد در نشست خبری پیش از بازی با مس گفت: خوشحالیم از اینکه در شهر خوب رفسنجان با مردمان مهمان نوازش هستیم. هیچ بازی آسانی در لیگ وجود ندارد، رقابت در جدول خیلی نزدیک است. مس رفسنجان تیم قابل احترامی هست و بازی بسیار سختی داریم.

او ادامه داد: ما تیمی هستیم که همیشه فوتبال رو به جلو و شناوری را ارائه می دهیم، علیرغم فوتبال قابل احترامی که بازی می کنیم اما توپ هایمان به گل تبدیل نشده است.  بعد از بازی هفته گذشته سعی کردیم تیم را به خوبی ریکاوری کنیم، همیشه در تیمهایی که بودیم کار تیمی برایمان قابل اهمیت است. سعی می کنیم فردا یک فوتبال خوب و با نتیجه عالی را ارائه بدهیم.

مطهری اضافه کرد: تیم فولاد از لحاظ مدیریت بالا و پایین زیادی داشته است، این تیم دو سال پیش در هفته سی ام در لیگ برتر ماندگار شد. سال گذشته ابتدا تیم را از لحاظ ذهنی کمک کردیم و در کنار آن از لحاظ تاکتیکی تیم را بالا آوردیم.

او ادامه داد: سال گذشته در شرایطی که تیم های دیگر هزینه کردند چهارم شدیم، پیش فصل یک سری مشکلات داشتیم و اتفاقاتی افتاد که نتوانستیم خوب یارگیری کنیم که این مسائل دیگر گذشته است.

مطهری گفت: ما همیشه نگاهمان رو به جلو هست و به آینده فکر می کنیم. مدل فوتبال فولاد قابل احترام است که البته باید به نتیجه منتج بشود ولی باید کمبود و مشکلاتمان در نظر گرفته شود. این تجربه را داریم که شرایط را مدیریت کنیم و خیلی زود به جدول بر می گردیم. تمام بازیکنانمان ارزشمند هستند و خیلی زحمت می کشند.

مربی فولاد گفت: اگر اتفاق خاصی نیوفتد و با آمدن آقای گرشاسبی بتوانیم در نیم فصل یارگیری کنیم می توانیم یک تیم خیلی بهتر بشویم. الان هم یک مجموعه خوب هستیم ولی باید توپ هایمان به گل تبدیل شود.ما به عنوان مربی این مسئولیت را داریم که با کار، تلاش و تمرین بیشتر هر چه زودتر شرایط را تغییر دهیم. سالها در فوتبال هستیم، در آرامش کامل کارمان را انجام می دهیم و رو به جلو حرکت می کنیم.

مطهری در پایان گفت: برای تیم ملی آرزوی بهترین ها را در جام جهانی دارم، اگر بخواهیم ریزبینانه نگاه کنیم قرعه مناسبی نصیبمان شده است. در جام جهانی باید در حد ایده آل خودمان باشیم، تیم ملی همیشه با مشکل بازی تدارکاتی خوب و بزرگ مواجه هست که امیدوارم این مشکلات حل شود تا تیم ملی کشورمان در جام جهانی موفق باشد.

