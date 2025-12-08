کودک سهساله هندی رکورددار جدید دنیای شطرنج شد (عکس)
یک پسر سهساله از ایالت مادیا پرادش هند با کسب ریتینگ رسمی فیده، عنوان جوانترین بازیکن دارای ریتینگ در تاریخ شطرنج را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش ایلنا، سارواگیا سینگ کوشواه در سن سه سال، هفت ماه و ۲۰ روزگی موفق شد ریتینگ رسمی فیده را به دست آورد. این رکورد تاکنون در دنیای شطرنج دیده نشده بود. فیده برای ثبت ریتینگ، بازیکن را ملزم میکند که در رقابتهای رسمی دستکم مقابل پنج حریف دارای ریتینگ امتیاز کسب کند و این کودک نابغه بهراحتی از آن عبور کرد.
این کودک متولد ۲۰۲۲، اهل شهر ساگار در ایالت مادیا پرادش، نخستین ریتینگ خود را ۱۵۷۲ ثبت کرد؛ رقمی که بسیار بالاتر از حداقل ریتینگ پایه (۱۴۰۰) به شمار میرود. او در مجموع پنج پیروزی از هشت دیدار رسمی بهدست آورده و موفق شده حریفانی بزرگسال را مغلوب کند؛ از جمله آبجیت آواستی ۲۲ساله (ریتینگ ۱۵۴۲)، شوبهام چوراسیا ۲۹ساله (۱۵۵۹) و یوگش نامدیو ۲۰ساله (۱۶۹۶).
سارواگیا با این عملکرد، رکورد هموطن خود «آنیش سارکار» را شکست که تنها یک ماه بزرگتر و رکورددار قبلی این عنوان بود.
پدر او، سیدهارت سینگ، در گفتوگو با روزنامه ایندین اکسپرس گفت:«سال گذشته متوجه شدیم ذهن او مثل اسفنج همه چیز را جذب میکند. تنها یک هفته پس از شروع آموزش شطرنج، نام تمام مهرهها را درست میگفت.»
او در مصاحبهای دیگر با شبکه ETV Bharat افزود:«کسب این عنوان افتخاری بزرگ برای ماست. آرزو داریم روزی استادبزرگ شود. خیلی سریع قوانین و حرکت مهرهها را یاد گرفت، مربی خصوصی گرفتیم و روزی شش ساعت تمرین کرد تا به این سطح برسد.»
رکورد جوانترین استادبزرگ تاریخ همچنان در اختیار «ابهیمانیو میشرا» است که در ۱۲ سال و چهار ماه و ۲۵ روزگی به این عنوان رسید.
مادر سارواگیا، نیها سینگ کوشواه نیز گفت:«هر موفقیتی که او به دست آورد برای ما ارزشمند است. اینکه رویاهایمان محقق میشود یا نه، به تلاش او و لطف خدا بستگی دارد. خداوند فرزندمان را برکت داده است.»
این موفقیت در حالی رقم میخورد که تنها چند ماه پیش، گوکش دوماراجو هندی در ۱۸ سالگی به جوانترین قهرمان جهان تبدیل شد. هند همچنین زادگاه ویسواناتان آناند، پنجبار قهرمان جهان، است؛ موضوعی که اهمیت پیشرفتهای اخیر شطرنج این کشور را دوچندان میکند.