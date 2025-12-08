خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصمیم جنجالی فیفا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

تصمیم جنجالی فیفا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1724620
لینک کوتاه کپی شد.

بازی موسوم به «پراید مچ» در جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است ۲۶ ژوئن در سیاتل برگزار شود، میزبان دیدار مصر و ایران خواهد بود.

به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد یکی از شش بازی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا به‌عنوان «پراید مچ» برگزار خواهد شد. این دیدار طبق جدول مسابقات، قرار است میان مصر و ایران انجام شود. انتشار این خبر پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی در هفته گذشته و تعیین محل برگزاری تمامی دیدارهای مرحله گروهی صورت گرفت.

سیاتل که از آن به‌عنوان یکی از پرشورترین شهرهای فوتبال‌دوست آمریکا یاد می‌شود و تیم «ساندرز» نیز در سال‌های اخیر نقش مهمی در گسترش فرهنگ فوتبال این شهر داشته، معمولاً رویدادهای بزرگ را با محوریت حمایت از جامعه همجنسگرایان  برگزار می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی فیفا، دیدار مصر و ایران روز ۲۶ ژوئن در استادیوم «لومن فیلد» برگزار خواهد شد.  با این حال، تعیین این دیدار به‌عنوان «پراید مچ» موضوعاتی را درباره تضاد ارزش‌ها و قوانین دو کشور حاضر در میدان ایجاد کرده است. در مصر، اگرچه همجنس‌گرایی به‌طور مستقیم جرم محسوب نمی‌شود، اما فعالیت‌های عمومی مرتبط با آن می‌تواند ذیل قوانین گسترده «جرایم اخلاقی» و «فساد» مجازات شود. در ایران نیز روابط همجنس‌گرایانه به‌طور صریح غیرقانونی است.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، سیاتل میزبان شش دیدار خواهد بود:

* بلژیک - مصر (۱۵ ژوئن)

* آمریکا -استرالیا (۱۹ ژوئن)

* برنده پلی‌آف A (ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز یا بوسنی) - قطر (۲۴ ژوئن)

* مصر - ایران (۲۶ ژوئن)

* یک دیدار مرحله یک‌ شانزدهم نهایی (اول جولای)

* یک دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی (۶ جولای)

طبق اعلام فیفا، امکان جابه‌جایی زمان این مسابقه وجود ندارد. قطر نیز یکی از تیم‌هایی است که در سیاتل بازی خواهد کرد و دیدار آمریکا با استرالیا نیز مصادف با روز «جونتینت » (سالروز لغو برده‌داری در آمریکا) برگزار می‌شود.

مسئله حمایت از جامعه همجنسگرایان در تورنمنت قبلی نیز موضوعی بحث‌برانگیز بود. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، هیچ بازیکنی موفق به استفاده از بازوبند نماد حمایت از حقوق همجنس‌گرایان نشد، زیرا فیفا تهدید کرده بود که استفاده از این بازوبند می‌تواند منجر به دریافت کارت زرد و تبعات انضباطی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده