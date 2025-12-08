تصمیم جنجالی فیفا برای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد یکی از شش بازی جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل آمریکا به‌عنوان «پراید مچ» برگزار خواهد شد. این دیدار طبق جدول مسابقات، قرار است میان مصر و ایران انجام شود. انتشار این خبر پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی در هفته گذشته و تعیین محل برگزاری تمامی دیدارهای مرحله گروهی صورت گرفت.

سیاتل که از آن به‌عنوان یکی از پرشورترین شهرهای فوتبال‌دوست آمریکا یاد می‌شود و تیم «ساندرز» نیز در سال‌های اخیر نقش مهمی در گسترش فرهنگ فوتبال این شهر داشته، معمولاً رویدادهای بزرگ را با محوریت حمایت از جامعه همجنسگرایان برگزار می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی فیفا، دیدار مصر و ایران روز ۲۶ ژوئن در استادیوم «لومن فیلد» برگزار خواهد شد. با این حال، تعیین این دیدار به‌عنوان «پراید مچ» موضوعاتی را درباره تضاد ارزش‌ها و قوانین دو کشور حاضر در میدان ایجاد کرده است. در مصر، اگرچه همجنس‌گرایی به‌طور مستقیم جرم محسوب نمی‌شود، اما فعالیت‌های عمومی مرتبط با آن می‌تواند ذیل قوانین گسترده «جرایم اخلاقی» و «فساد» مجازات شود. در ایران نیز روابط همجنس‌گرایانه به‌طور صریح غیرقانونی است.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، سیاتل میزبان شش دیدار خواهد بود:

* بلژیک - مصر (۱۵ ژوئن)

* آمریکا -استرالیا (۱۹ ژوئن)

* برنده پلی‌آف A (ایتالیا، ایرلند شمالی، ولز یا بوسنی) - قطر (۲۴ ژوئن)

* مصر - ایران (۲۶ ژوئن)

* یک دیدار مرحله یک‌ شانزدهم نهایی (اول جولای)

* یک دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی (۶ جولای)

طبق اعلام فیفا، امکان جابه‌جایی زمان این مسابقه وجود ندارد. قطر نیز یکی از تیم‌هایی است که در سیاتل بازی خواهد کرد و دیدار آمریکا با استرالیا نیز مصادف با روز «جونتینت » (سالروز لغو برده‌داری در آمریکا) برگزار می‌شود.

مسئله حمایت از جامعه همجنسگرایان در تورنمنت قبلی نیز موضوعی بحث‌برانگیز بود. در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، هیچ بازیکنی موفق به استفاده از بازوبند نماد حمایت از حقوق همجنس‌گرایان نشد، زیرا فیفا تهدید کرده بود که استفاده از این بازوبند می‌تواند منجر به دریافت کارت زرد و تبعات انضباطی شود.

