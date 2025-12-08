به گزارش ایلنا، حدود یک هفته پیش، اللهیار صیادمنش نخستین گل فصل جاری خود را از روی نقطه پنالتی مقابل دندر و یاران علیرضا جهانبخش به ثمر رساند و شب گذشته هم برابر اندرلخت حتی درخشان‌تر ظاهر شد و دو گل زد؛ عملکردی که دوباره نام او را در بحث انتخابی تیم ملی مطرح کرده است.

اللهیار که تجربه انجام 9 بازی ملی را دارد و دو بار زیر نظر امیر قلعه‌نویی مقابل تاجیکستان و تانزانیا به میدان رفته، با درخشش در بلژیک و کشوری که تیم ملی در جام جهانی با آن همگروه شده، امیدوار است دوباره فرصت رسیدن به لباس ملی را پیدا کند و البته همین روند را تا پایان فصل ادامه بدهد و دوباره گلزنی کند.

صیادمنش در پایان مسابقه شب گذشته وسترلو مقابل اندرلخت که برتری 4 بر صفر تیمش را به همراه داشت و توانست دو گل به ثمر رساند، تمام تمجیدهای فردی را کنار زد و گفت: «این نتیجه حاصل عملکرد قوی تیم و تحلیل خوبی بود که قبل از بازی از اندرلخت داشتیم. کادر فنی، حریف را به‌خوبی آنالیز کرده بود. از همان شروع بازی می‌دانستیم چه باید بکنیم و کاملا آماده بودیم. هر بازیکن وظایفش را دقیق انجام داد. نباید بیش از حد هیجان‌زده شویم. قطعا از سه امتیاز و نحوه کسب آن خوشحالم، اما هفته آینده یک بازی سخت خارج از خانه مقابل خنک داریم و آنجا هم فقط برای سه امتیاز بازی می‌کنیم.»

نکته جالب اینکه، مانند هفته گذشته، صیادمنش دوباره یک پنالتی را تبدیل به گل کرد و در این باره گفت: «فرقی نمی‌کند چه کسی پنالتی بزند. هر کسی احساس خوبی داشته باشد، مسؤولیت را بر عهده می‌گیرد. رفاقت در تیم ما فوق‌العاده مهم است. اسم روی اسکوربرد چندان اهمیتی ندارد.» (با لحن فروتنانه)

حدود 6 ماه دیگر، تیم ملی بلژیک باید در دومین مسابقه جام جهانی 2026 مقابل ایران قرار بگیرد؛ موضوعی که لبخندی بر لب صیادمنش نشاند و در این باره گفت: «طبیعتا امیدوارم در فهرست تیم ملی باشم و به‌شدت تلاش می‌کنم به لیست برسم. با عملکردم در وسترلو می‌توانم خودم را به مربیان نشان بدهم. از زمانی که بچه بودم، رویای حضور در جام جهانی را داشتم. این موضوع برایم احساسات بزرگی ایجاد می‌کند. آیا هدف ما گرفتن جایگاه دوم پشت سر بلژیک است؟ نه؛ ما برای مقام اول در گروه می‌جنگیم.» (با قاطعیت)

او ادامه داد: «همیشه باید بلندترین هدف ممکن را دنبال کنید. مقابل بلژیکی‌ها هم بی‌فرصت نیستیم و سرمربی آن‌ها هم نیازی به جاسوس ندارد.» (با خنده)

صیادمنش در پایان گفت: «بار دیگر تکرار می‌کنم که ما بازیکنان خوبی داریم و در هر مسابقه توپ گرد است و می‌توانیم نتیجه بگیریم.»

