با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

حبیب ستوده نژاد سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تهران شد

دکتر احمد دنیا مالی در حکمی حبیب ستوده نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تهران معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، دکتر احمد دنیا مالی در حکمی حبیب ستوده نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تهران معرفی کرد. 

در متن حکم آمده است:

جناب آقای حبیب ستوده نژاد 

 نظر به تعهد و تخصص جنابعالی  به موجب این حکم  به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان تهران منصوب می شوید.

انتظار دارد با بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان، تلاش و تعامل سازنده با مدیران، کارکنان، پیشکسوتان، ورزشکاران، صاحب نظران عرصه فرهنگی و جوانان در راستای سیاست ها و تحقق اهداف دولت وفاق ملی و برنامه های وزارتخانه اقدام جدی معمول دارید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات، ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان بالای مردم شریف استان و فراهم کردن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

