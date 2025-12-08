اعلام اسامی گروه دوم انتخابی تستی تیم ملی جوانان

به گزارش ایلنا، طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده از سوی حسین عبدی سرمربی تیم ملی جوانان ، گروه های مختلف در بازه های زمانی متوالی در اردوهای انتخابی حاضر خواهند شد تا مورد بررسی و آنالیز کادرفنی قرار بگیرند.

عبدی که در حال بررسی گروه اول انتخابی از یکشنبه گذشته است، نفرات جدید را برای دور دوم هم از بین بازیکنانی که پیش از این در اردوهای رده نوجوانان بودند معرفی کرد که به شرح زیر است و باید خود را ساعت 14 فردا سه شنبه 18 تیر به کادرفنی و اجرایی در مرکز ملی معرفی کنند.

آرتین رستمی و عبدالله زارع از استان اصفهان

امیرمحمد قزوینه، امیرمحمد عابدی، مهراب بادله، اشکان ترابی، مهذی چشم براه، ماهان کوکبی، آرین رادین کیا، محمدامین شاهسونی،محمد امین زامهران، فراز دینداری و امیرمهدی داداشی از استان تهران

محمدرضا یوسفی و سیدمحمدطاها موسوی از استان خراسان رضوی

نوید بیرانوند از استان خوزستان

روح اله رئیسی از استان سیستان و بلوچستان

سارو اسدی از استان کردستان

علیرضا یاری نسب از استان کرمان

آرشام امیری از استان کهگیلویه و بویراحمد

علی دستمرزه و امید قره چماقلو از استان گلستان

عماد زارعی از استان هرمزگان

امیرحسین دشت آبادی و ابوالفضل سعیدی راد از استان یزد

شایان ذکر است برنامه انتخابی بازیکنان زیر 20 سال کشور به طور مستمر ادامه خواهد داشت تا از تمام ظزفیت موجود در کشور با توجه به محدودیت سنی بازیکنان در رده جوانان استفاده شود.

انتهای پیام/