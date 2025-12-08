خبرگزاری کار ایران
واکنش بازیکن تازه وارد پرسپولیس به شایعات جدایی

مجتبی فخریان پستی با لباس پرسپولیس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مجتبی فخریان که فصل گذشته با درخشش و گلزنی مقابل استقلال و پرسپولیس در پیراهن شمس آذر نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، بعد از پیوستن به پرسپولیس شرایط عجیب و غریبی پیدا کرد.

فخریان این فصل به ولیل ترافیک پست وینگر، مورد توجه هاشمیان و حالا اوسمار قرار نداشته و تنها در هفته چهارم برابر چادرملو به عنوان یار تعویضی به زمین رفت و پس از آن دیگر هیچ فرصتی برای حضور در زمین پیدا نکرد. 

ماجرای مبلغ رضایت‌نامه او و موارد حقوقی میان دو باشگاه پرسپولیس و شمس آذر، این بازیکن با استعداد را ناخواسته به حواشی کشاند و سرمربی‌های پرسپولیس نیز به این وینگر-مهاجم جوان فرصتی ندادند که توانایی‌هایش را در زمین اثبات کند.

حالا در شرایطی که فخریان در دربی هم فرصت بازی پیدا نکرد، با انتشار یک پست اینستاگرامی با لباس پرسپولیس در واقع واکنشی علیه شایعات جدایی‌اش از پرسپولیس نشان داد. فخریان تلاش می‌کند بالاخره جایی در ترکیب پرسپولیس پیدا کند و اصلا دلش نمی‌خواهد خیلی زود از این تیم جدا شود.

 حالا باید دید در سه هفته پایانی نیم فصل اول آیا اوسمار به او اعتماد خواهد کرد یا خیر.

واکنش بازیکن تازه وارد پرسپولیس به شایعات جدایی

